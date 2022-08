Malttikortti vai musta pekka – Teollisuusliitto ei ota kannettavakseen koko yhteiskuntaa

Sirkkoja ja muita vitsauksia odotellaan, toteaa Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto syksyn neuvottelutilanteesta. Sirkoilla ja huonojen aikojen manaamisella Aalto tarkoittaa työnantajapuolen perinteistä ulostuloa neuvottelujen alkuvaiheessa. Heikki Sihto Demokraatti

Nyt teknologiateollisuudessa tilanne on kuitenkin hyvä taantumapeloista huolimatta. Aalto sanoo alan yrityksillä olevan hyvin tilauksia ja työttömyys on pientä. Teollisuusliiton työntekijöistä on työttömänä noin neljä prosenttia, kun lomautetut ja työttömyysputkessa olevat lasketaan luvusta pois.

Aalto myöntää, että inflaatio, Ukrainan sota ja energian kallistuminen tuovat poikkeuksellisen lisämausteen syksyn neuvotteluihin. Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta hän näkee, että teknologiateollisuudessa on varaa palkankorotuksiin.

Tässä vaiheessa Aalto ei halua tarkemmin haarukoida Teollisuusliiton tavoittelemaa palkankorotusprosenttia. Todennäköisesti se on kuitenkin yli valtiovarainministeri Annika Saarikon esittämän kolmen prosentin, jota vastaan tämä lupaili veronkevennyksiä.

Teollisuusliitto neuvottelee palkankorotuksista vain ja ainoastaan liiton ja sen jäsenten näkökulmasta.

Aalto tyrmäsi jo kesällä Saarikon kaavailut. Teollisuusliiton mukaan ei ole palkansaajan etu, jos valtio laskee veroja ja joutuu mahdollisesti sen takia tinkimään esimerkiksi sosiaaliturvasta. Teollisuusliitto haluaa myös yritykset mukaan palkankorotusten maksamiseen.

– Numeerista tavoitetta Teollisuusliitolla ei vielä ole, mutta toki katsomme mitä muut ovat tehneet ja mitä ympärillä tapahtuu. Kunta-alalle sovittiin 3,2 prosentin palkankorotuksista. Suomen kilpailijamaissa tälle alalle on tehty 4-5 prosentin palkankorotuksia. Ostovoimaa syövä inflaatio laukkaa nyt kahdeksassa prosentissa. Nämä kaikki vaikuttavat neuvotteluihin, Aalto sanoo.

Teollisuusliitto esitti kesällä niin sanottuja korvaavia toimia, joilla olisi parannettu palkansaajien ostovoimaa. Aallon mukaan työnantajat suhtautuivat ”vähemmän kiihkeästi” esitykseen muun muassa sosiaalivakuutusmaksun maksutaakan palautamisesta työnantajille.

– Tämäkin tulee sitten näkymään osana palkankorotusprosenttia.

AALTO PAINOTTAA, että Teollisuusliitto neuvottelee palkankorotuksista vain ja ainoastaan Teollisuusliiton ja sen jäsenten näkökulmasta. Tämä hänen huomautuksensa koskee erityisesti kunta-alan sopimuksen palkka-ohjelman kohtaa, jonka mukaan kunta-alan palkkoja korotetaan viiden vuoden ajan vuosittain prosentin verran yli suurien vientialojen ja kuljetusalan korotustason.

– Emme ota kannettavaksi koko yhteiskunnan taakkaa. On erikoista, että ennen kunta-alan sopimusesitystä meiltä ei kysytty mitään, mutta sopimuksen jälkeen Teollisuusliitolta aletaan vaatia maltillisuutta. Solidaarisuutta voisi vaatia myös työnantajapuolelta.

Oma mausteensa syksyn neuvottelusoppaan voi tulla hoitajien tulevasta palkkaratkaisusta. Aalto pohtii, onko olemassa jonkinlainen kassakaappisopimus siitä, kuinka hoitajien palkankorotus huomioidaan muulla kunta-alalla, jos se ylittää selvästi muiden saaman sopimuksen tason.

Teollisuusliitto aloittaa neuvottelut syyskuun alussa ensi vuoden palkankorotuksista. Jos niistä ei päästä sopuun syyskuun loppuun mennessä, teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden koko ensi vuotta koskeva sopimus voidaan irtisanoa marraskuun lopulla.