Manfred Weber julistautui mukaan EPP:n kärkiehdokaskilpaan – saksalainen nähty viimeksi komission puheenjohtajana vuonna 1967

– Emme voi jatkaa Euroopan unionissa samalla tavalla kuin tällä hetkellä. Minä aion auttaa tuomaan Euroopan takaisin ihmisille ja palauttaa Euroopan kansalaisten ja EU:n välisen luottamuksen. Haluan aloittaa uuden kappaleen unionin historiassa, Weber pohjusti ilmoitustaan.

– Haluan EPP:n kärkiehdokkaaksi vuoden 2019 eurovaaleissa ja haluan olla Euroopan komission seuraava puheenjohtaja. Eurooppa tarvitsee uuden alun ja enemmän demokratiaa.

I want to become the @EPP's lead candidate for the 2019 European Elections and be the next President of the European Commission. Europe needs a new beginning and more democracy. #Spitzenkandidaten 3/3

— Manfred Weber (@ManfredWeber) September 5, 2018