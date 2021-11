MaRa: Sputnik-rokote tulee hyväksyä myös Suomessa – ”Venäläisten Suomeen tuoma matkailutulo oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2019”

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa vaatii, että ulkomaalaisilta matkailijoilta tulee poistaa toisen testin vaatimus Suomeen saavuttaessa, ja Sputnik-rokote tulee hyväksyä turvalliseksi rokotteeksi THL:n esityksen mukaisesti. DEMOKRAATTI Demokraatti

”THL on katsonut, ettei terveysturvallinen matkustaminen edellytä sitä, että negatiivisen testituloksen kotimaassaan saaneet ulkomaalaiset matkailijat testattaisiin vielä Suomessa toisen kerran. Laitos on katsonut, että Sputnik-rokote on turvallinen rokote, vaikka EU:n lääketurvallisuusviranomainen ei ole vielä hyväksynyt sitä sellaiseksi. Venäläisillä asiakkailla on erittäin suuri merkitys matkailualan yrittäjille Suomessa, ehkä suurempi merkitys kuin missään muussa EU-maassa. Venäläisten Suomeen tuoma matkailutulo oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2019. Nykyisin venäläiset eivät pääse Suomeen liike- eikä vapaa-ajanmatkalle, jollei heillä ole kiinteistöä, asuntoa tai vapaa-ajanasuntoa Suomessa, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo tiedotteessa.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle tartuntatautilain muutosta koskevan esityksen, jolla jatkettaisiin matkustus-, ravintola- ja asiakastilarajoituksia sekä koronapassin käyttöä 30.6.2022 asti.

MaRan mukaan rajoitukset ovat vakava puuttuminen perustuslaissa turvattuun elinkeinovapauteen, eikä lakia voida varmuuden vuoksi jatkaa pidemmälle kuin 28.2. Ruokaravintoloita koskevat rajoitukset tulee järjestön mukaan poistaa ja niitä käsitellä samalla tavalla kuin muita vähäisen riskin tiloja.