Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa tekee kantelun oikeuskanslerille valtioneuvoston päätöksestä asettaa vihreän maan ilmaantuvuusluvun raja 25:een. Vihreistä maista voi matkustaa Suomeen vapaasti ilman tartuntatautilaissa säädettyjä matkustusrajoituksia. Järjestö kertoo asiasta tiedotteessa.

Valtioneuvoston asetuksista ei voida valittaa hallinto-oikeuteen, joten järjestön mukaan ainoa vaihtoehto vaikuttaa tartuntatautilain vastaisiin asetuksiin on kannella niistä oikeuskanslerille.

”Suomi ei voi ylläpitää perusteettoman tiukkoja matkustusrajoituksia. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen kollegiona, joten vastuu lainvastaisesta päätöksestä on valtioneuvostolla kollegiona. Perusongelmana on kuitenkin STM:n heikko lainvalmistelu. Ministeriö valmistelee varsinkin rajoituksia lieventävät ja purkavat lait vasta viime tingassa ja puutteellisina. Vihreän maan ilmaantuvuusluvun rajan asettaminen 25:een on osoitus siitä, ettei ministeriö ota huomioon eduskunnankaan tahtotilaa”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.