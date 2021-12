MaRa tekee kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimenpidepyynnön Woltista – ”Sopimuksissa on tiukka hinnoittelua rajoittava ehto”

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa tekee kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimenpidepyynnön ruokalähettiyhtiö Woltista. DEMOKRAATTI Demokraatti

MaRa pyytää kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään, ovatko Woltin hinnoitteluehdot kilpailulain mukaisia. MaRa katsoo, että Wolt toimii määräävässä markkina-asemassa, eikä voi yksipuolisesti sanella hinnoitteluehtoja ravintoloille.

MaRan mukaan Woltin kauppiassopimuksen yleisissä ehdoissa on sopimusehto, jonka mukaan Wolt-palvelussa julkaistut ravintolan tuotteiden hinnat eivät saa olla korkeampia kuin hinnat, jotka ravintola veloittaa asiakkailta omissa myyntipaikoissaan.

”Woltin sopimuksissa on tiukka hinnoittelua rajoittava ehto ja sen ravintolalta perimä komissio on tyypillisesti jopa 30 prosenttia ravintola-annoksen hinnasta. Kun nämä yhdistetään, se johtaa siihen, että Woltin kautta kuljetetut ruoka-annokset eivät ole ravintolalle kannattavaa myyntiä. Woltilla on oikeus hinnoitella palvelunsa haluamallaan tavalla, eikä MaRa ota kantaa hinnoittelun tasoon. Toimenpidepyyntömme koskee vain Woltin hinnoitteluehtoa, joka kieltää ravintoloita lisäämästä Woltin komissiota asiakkaalta perittyyn hintaan”, MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi sanoo tiedotteessa.