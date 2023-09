Maran kysely: kustannusten nousu on pahin uhka – syksyn näkymät kesää vaimeammat

Työnantajajärjestö Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara pitää välttämättömänä, että Petteri Orpon (kok.) hallitus alentaa ansiotulojen verotusta etupainotteisesti ensi vuoden alusta lukien. DEMOKRAATTI Demokraatti

Myös Työllisyysrahaston esittämät työnantajien ja työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksujen alentamiset pitää toteuttaa Maran mielestä täysimääräisinä.

– Tämä tukisi kuluttajien ostovoimaa ja helpottaisi yritysten kustannusrasitetta, järjestön tiedotteessa perustellaan.

Maran jäsenkyselyn mukaan noin puolella alan yrityksistä liikevaihto kasvoi kesäkuukausina. Suurimman osan liikevaihdon kasvusta selittää hintojen nousu.

Yityksiltä kysyttiin pahinta uhkaa liiketoiminnan kannalta. 44 prosenttia vastaajista katsoi kustannusten nousun jatkumisen olevan pahin uhka. Kysynnän vähäisyyttä piti pahimpana uhkana 20 prosenttia ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta 15 prosenttia vastaajista.

– Kysely kuvaa hyvin suhdannetilannetta. Alan yritysten kustannuskehitys on ennennäkemättömän raskas. Suhdannetilannetta kuvaa myös se, että ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ei ole juuri nyt suurin yritysten ongelmista, Maran toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa tiedotteessa.

KESÄ sujui kohtuullisesti, mutta syksyn näkymät ovat kyselyn perusteella vaimeammat.

Syys-marraskuussa noin 40 prosenttia vastaajista odottaa liikevaihdon kasvavan, mutta liikevaihdon kasvuprosentit ovat kesää pienemmät kustannusten nousun jatkuessa voimakkaana.

Maran edustamista toimialoista parhaimmat näkymät syksyyn ovat hiihtokeskuksilla, kahviloilla ja liikenneasemilla. Heikommat näkymät ovat pubeilla ja yökerhoilla, joista hieman yli puolet odottaa liikevaihdon alenevan syksyllä verrattuna edelliseen vuoteen.

ULKOMAILTA Suomeen suuntautuva matkailu on Maran mukaan elpynyt merkittävästi hitaammin kuin muissa Pohjoismaissa. Tästä kärsivät erityisesti Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu.

– Erityisesti hotellialaa rasittavat venäläisten asiakkaiden puuttuminen sekä kiinalaisten ja japanilaisten vähyys, Lappi kertoo.

Hotellikapasiteetti on kasvanut hänen mukaansa enemmän kuin koskaan aiemmin: esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on nyt noin 4 000 huonetta enemmän kuin vuonna 2018 ja parin vuoden sisällä on tulossa reilusti yli tuhat huonetta lisää.

– Hallituksen vuoden 2025 alusta suunnittelema kymmenen prosentin arvonlisäveron korotus 14 prosenttiin olisi jääkylmä suihku matkailu- ja kulttuurialan yrityksille, jotka olivat koronarajoitusten pahimpia kärsijöitä.

Maran jäsenkyselyyn vastasi 424 yritystä.