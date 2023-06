Mari Parkkinen on Mikkelin hiippakunnan seuraava piispa

Kirkkoherra Mari Parkkinen on valittu Mikkelin hiippakunnan seuraavaksi piispaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Parkkinen sai alustavan ääntenlaskennan mukaan 52,7 prosenttia äänistä piispanvaalin toisella kierroksella ja voitti täten Pekka Särkiön.

Vaalin äänestysprosentti oli 89,4.

Vuonna 1971 syntynyt Mari Parkkinen on koulutukseltaan teologian tohtori. Hän on toiminut vuodesta 2021 Imatran seurakunnan kirkkoherrana. Aikaisemmin Parkkinen on ollut muun muassa seurakuntapastorina Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa. Mari Parkkinen on vihitty papiksi vuonna 2010.

Piispanvaalissa on noin 1100 äänioikeutettua, joista puolet on pappeja ja puolet maallikkovalitsijoita.

Parkkinen vihitään piispan virkaan Mikkelin tuomiokirkossa sunnuntaina 3. syyskuuta.