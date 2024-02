Maria Löfgren: Tämä on meidän hätähuutomme – Akava järjesti tänään ulosmarsseja

Akavan jäsenjärjestöt järjestivät tänään ulosmarsseja pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Ulosmarssit järjestettiin kello 14-16. DEMOKRAATTI Demokraatti

Akava on aiemmin kertonut esittäneensä hallitukselle työelämäuudistusten kokonaistarkastelua ja vaikutusten arviointia sekä ratkaisuja, joilla hallitusohjelman työreformeihin saataisiin tasapainoa. Keskusjärjestö kuitenkin näkee, että esitykset eivät ole herättäneet vastakaikua.

Akavan liitoista vajaat 20 osallistui tämän päivän poliittiseen työtaistelutoimeen.

– Ulosmarssi on meidän hätähuutomme maan hallitukselle. Meillä on uudistusajatuksia ja -ehdotuksia. Me olemme valmiit tätä yhteiskuntaa uudistamaan, me olemme valmiit vähän sietämään kipuakin, mutta tällä hetkellä meidän ratkaisuesityksiämme ei ole riittävästi kuultu. Me nyt nostamme äänenpainoamme, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren luonnehti tänään Akavan Paremman työelämän puolesta -lähetyksessä.

– Me tavoittelemme sitä, että akavalaiset saavat äänensä paremmin kuuluville, hän jatkoi.

Löfgren muistutti, että viime lokakuussa Akavasta luovutettiin pääministeri Petteri Orpolle (kok.) vetoomus, jossa oli esityksiä, miten saataisiin tasapainoa hallitusohjelman kirjauksiin. Löfgrenin mukaan Akavaa ei ole kuitenkaan kuultu riittävästi.

Löfgren näkee, että työmarkkinoilla on tällä hetkellä hätätila ja pahasti näyttää siltä, että se voi jatkua ja syventyä.

– Kaikkien pitäisi nyt hivenen pakittaa ja tulla toisiaan vastaan, hän vetosi.

Akavan lähetyksessä seurattiin ulosmarsseja eri puolilla Suomea: