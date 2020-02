Maria Ohisalo: ”Historiallisesti naisenemmistö”

Sisäministeriö on asettanut Palosuojelurahaston uuden hallituksen. Palosuojelurahaston uuden hallituksen toimikausi on 1.3.2020−28.2.2023 ja hallituksen puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä.

Sisäministeri Maria Ohisalo kommentoi asiaa Twitterissä.

”Palosuojelurahaston hallitus on nimitetty ja aloittaa 1.3. Tällä kertaa rahaston hallituksessa on historiallisesti naisenemmistö. Se on ensimmäinen kerta ainakin tällä vuosituhannella.”

Hallituksen koko kokoonpano löytyy täältä.