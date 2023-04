Marin ihmettelee Orpon neuvotteluaikataulun hitautta ja ennakoi maahan oikeistolaista hallitusta

Puheenjohtaja Sanna Marin (sd.) totesi puolueensa vastaavan hallitustunnustelija Petteri Orpon (kok.) kysymyksiin asianmukaisesti SDP:n omista lähtökohdista ja näkökulmista käsin. Johannes Ijäs Demokraatti

– Kiinnitin huomiota siihen, että esimerkiksi hiilineutraalisuustavoite ei ollut kysymyspatteristossa kovin kovastikaan kiinnitetty. Toivon mukaan kokoomus kuitenkin haluaa pitää kiinni siitä, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 eikä tästä lipsuta laisinkaan, Marin sanoi eduskunnassa toimittajille.

Marinin mukaan kysymykset ovat melko yleisluonteisia.

– En usko, että SDP:llä tuottaa ongelmia vastata näihin. Me vastaamme määräaikaan mennessä.

Hallitustunnustelijaksi valittu Orpo jakoi tänään eduskuntaryhmille 24 kysymystä, joiden pohjalta kokoomusjohtajan on määrä pohtia, mitkä puolueet hän kutsuu hallitusneuvotteluihin.

MARIN pitää todennäköisenä, että kokoomus pyrkii muodostamaan maahan oikeistolaisen hallituksen.

– Yhteydenpito esimerkiksi meidän suuntaamme on ollut niin kevyttä. Itsellänikin on sen verran neuvottelukokemusta takana, että jos meidän suuntaamme oltaisiin tosissaan, todennäköisesti yhteydenpito olisi jo tässä vaiheessa ollut laajaa. Taustakeskusteluja oltaisiin käyty niin ennen vaaleja kuin vaalien jälkeen hyvin aktiivisesti.

– Mikäli meidän suuntaamme haluttaisiin käydä aktiivisesti neuvottelua, kyllä sitä käytäisiin jo.

Marin on myös yllättynyt siitä, miten hitaasti kokoomus edistää hallitustunnusteluvaihetta.

– Tämä ei vaikuta kovin kunnianhimoiselta, mikäli vasta vappuna päästäisiin varsinaisiin neuvotteluihin. Tässähän käy pian niin, että istuva toimitusministeristö on vielä kesäkuussa toiminnassa.

Marinin mielestä kokoomuksen kysymysten pohjalta on vaikea ennakoida vielä mitään hallitusneuvottelujen luonteesta.

– Kysymykset olivat niin yleisluonteisia ja hyvin laajoja. Veikkaisin, että kokoomus varmasti haluaa nyt katsoa eri puolueiden asemoitumista suhteessa moniin yhteiskunnallisiin aiheisiin. Totta kai me myös omalta osaltamme tätä prosessia kunnioitamme. Vastaamme tosissamme ja omista lähtökohdista käsin.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman lisäsi, että ilmastonmuutoksen torjunnan tarve on vain kasvanut.

– Sen verran, mitä nopeasti ehdin katsoa (kysymyksiä), puolueilta pyydettiin vastausta, sitoutuvatko ne TKI-tavoitteiseen. Kysyttiin nimenomaan, sitoudutaanko tavoitteeseen, mutta Suomen hiilineutraalisuustavoitteen tavoitteen osalta tätä ei kysytty. En tiedä sitten kertooko se jostain. Se jää nyt jatkoaskeleissa nähtäväksi.

Sanna Marin painotti, ettei SDP muuta vastauksissa talouspoliittista linjaansa.

– Me näemme myös tarpeen sopeutustoimille, mutta niiden pitää olla oikeudenmukaisia. Me emme ole valmiita leikkaamaan ihmisille tärkeistä peruspalveluista, emme koulutuksesta emmekä kaikkein heikoimmissa asemissa olevien ihmisten sosiaaliturvasta. Kaikille muille keinoille me olemme hyvin avoimia.