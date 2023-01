Marin IS:n tentissä: ”En näe SDP:tä ja perussuomalaisia samassa hallituksessa”

Viiden suurimman puolueen puheenjohtajat saivat Ilta-Sanomien puheenjohtajatentissä eteensä kysymyksen tulevasta hallituspohjasta. Simo Alastalo Demokraatti

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo oli jo ennen tenttiä ehtinyt julistamaan, ettei puolue tule tekemään hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Tentissä Ohisalon kanssa olivat samaa mieltä myös SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Mielipidemittauksia johtavan kokoomuksen Petteri Orpo ei halunnut lukita kantaansa vaan vetäytyi perinteisen käydään vaalit ensin -vastauksen suojiin.

– Kyllä se vaan nyt niin on, että minä keskityn siihen, että haluan esitellä ihmisille meidän ehdokkaat, kokoomuksen tavoitteet ja kokoomuksen ohjelman. Yritetään saada niille maksimaalinen kannatus.

Orpon mukaan Suomen kokoisessa maassa täytyy kyetä neuvottelemaan kaikkien puolueiden kanssa ja pyrkiä löytämään asiallisesti paras hallitusohjelma.

– Sekin on hauskaa, että olemme porvarillisessa maassa ainakin noin teoreettisesti, kun eduskuntaa katsoo. Jos porvaripuolueen puheenjohtaja pohtii, että maassa voisi olla myöskin porvarihallitus, niin siitä nousee kauhea älämölö, Orpo totesi.

KANTANSA jo aiemmin julkistanut vihreiden Ohisalo kertoi haluavansa olla äänestäjille avoin.

– On oikein, että äänestäjät voivat vaalikopissaan valita sen puolesta, että me jatkossakin teemme töitä ilmastokriisin torjumiseksi, torjumme luonnon monimuotoisuuskriisiä, vähennämme köyhyyttä ja panostamme koulutukseen. Jos tällaisiin asioihin haluaa saada ratkaisuja, kannattaa antaa ääni vihreille. Ei kannata antaa ääntä perussuomalaisille.

Ohisalo täsmensi myös elinkeinoelämän toivovan luontokadon ja ilmastokriisin torjumista.

– Elinkeinoelämän sijoittajat eivät uskalla sijoittaa tähän maahan, jos hallitus ottaa takapakkia tässä. EK:n linjat ovat hyvin erilaiset kuin perussuomalaisten linjat.

Käsiäänestyksessä myös SDP:n Sanna Marin ja vasemmistoliiton Li Andersson ilmaisivat, etteivät he ole lähdössä eduskuntavaalien jälkeen hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

Keskustan Annika Saarikko ei pitänyt puolueensa hallitukseen osallistumista ylipäänsä todennäköisenä nykyisillä 1o prosentin tienoilla liikkuvilla kannatusluvuilla. Saarikko kuitenkin kertoi keskustan pyrkivän saamaan paremman tuloksen huhtikuun eduskuntavaaleissa.

– Nythän tämä kaikki on vasta alussa ja tavoittelemme sitä, että suomalaisten luottamus keskustan linjaan vahvistuu.

SAARIKKO paheksui keskustelua, jossa hallitusvaihtoehtoja lukitaan jo ennen vaaleja.

– Tiedättekö, että tästä tulee Suomelle vaikea tie. Voi olla, että meille (keskustalle) on helppo naureskella, että mihin kaikkiin porukoihin keskusta menee tai on menemättä. On totta, että olemme olleet hallitusvastuussa vuosikymmenten aikana kaikkien suomalaisten puolueiden kanssa. Tästä maasta on tullut maailman onnellisin maa. Luottamuspääoma ja poliitikkojen yhteistyökyky. En väheksyisi sitä varsinkaan näin vaikeina aikoina, Saarikko paalutti.

Sanna Marin muistutti kertoneensa kantansa perussuomalaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön moneen kertaan aikaisemminkin. Kanta on ollut kielteinen.

– En näe SDP:tä ja perussuomalaisia samassa hallituksessa. Se ei johdu Riikasta (Purra), minulla ei ole Riikkaa henkilönä vastaan yhtään mitään, mutta itse vain näen, että SDP:n ja perussuomalaisten arvopohja on niin kaukana toisistaan. Meidän maailmankatsomuksemme on eri. Perussuomalaiset näkevät ihmisen eri tavalla kuin me, Marin sanoi.

Puolueet ovat Marinin mukaan isoista periaatteellisista kysymyksistä täysin eri mieltä. Asiat riitelevät niin paljon, ettei hallitusyhteistyö perussuomalaisten olisi mahdollista, vaikka myös SDP on Marinin mukaan tehnyt vuosien varrella yhteistyötä hyvin monenlaisten puolueiden kanssa.

YHTEISTYÖ kokoomuksen kanssa olisi Marinin mukaan sen sijaan neuvottelukysymys.

”Oikeiston arvovalinta on aika selvä. Se on aika kylmä”

Marin nimesi edessä olevat eduskuntavaalit arvovaaleiksi.

– Kun yhteiskunnassa on vaikeuksia, kun hinnat kohoavat. Kun meillä on sota Euroopassa. Kun meillä on hankaluutta, niin on arvovalinta, että keneltä otetaan ja kenelle annetaan. Oikeiston linja on selvä. He ottavat kaikkein heikompiosaisilta ja antavat kaikkein vauraimmille.

SDP:n linja on Marinin mukaan pitää huolta heikompiosaisista ja tavallisista suomalaisista.

– Me emme ole valmiita keventämään valtion kassaa antamalla hyväosaisille veronalennuksia. Kohdistamalla enemmän rahaa heille, jotka jo pärjäävät kaikkein parhaiten tässä maassa. Kyse on arvovalinnoista ja arvovaaleista. Oikeiston arvovalinta on aika selvä. Se on aika kylmä, Marin sanoi.