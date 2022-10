Marin ja Kristersson korostavat Suomen ja Ruotsin kulkevan Natoon käsi kädessä – ”Olemme tällä matkalla yhdessä, olemme olleet alusta asti”

Suomen ja Ruotsin tavoitteena on liittyä Naton jäseniksi yhtä aikaa, painottivat Ruotsin uusi pääministeri Ulf Kristersson ja pääministeri Sanna Marin (sd.) tiedotustilaisuudessaan. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Turkki ja Unkari eivät ole vielä ratifoineet maiden Nato-jäsenyyttä, ja Turkki on antanut ymmärtää, että maalla on enemmän kysymyksiä Ruotsin kuin Suomen suhteen. Pääministereiltä kysyttiin, onko maiden teiden erkaantuminen riski, jos Turkki olisi valmis ratifioimaan Suomen hakemuksen nopeammin.

– En näe riskiä, koska olemme tällä matkalla yhdessä ja olemme olleet alusta asti. Olemme ottaneet jokaisen askeleen käsi kädessä. Keskustelin tänään myös tasavallan presidentin (Sauli Niinistön) kanssa ja hän vahvistaa saman. Kokemukseni on, että myös kaikki muut maat, jotka ovat ratifoineet hakemuksemme hyvin nopeasti, ovat samaa mieltä yhdessä etenemisestä, Ulf Kristersson sanoi.

Kristersson korosti Ruotsin pitävän täysimääräisesti kiinni Madridin Nato-huippukokouksen yhteydessä kesäkuussa hyväksytystä Suomen, Ruotsin ja Turkin kolmikantaisesta yhteisymmärrysasiakirjasta.

Sanna Marin puolestaan painotti, että Natoon kulkeminen yhtä matkaa ei ole vain Suomea ja Ruotsia koskeva asia, vaan maiden Nato-jäsenyys vaikuttaa huomattavasti laajemmin.

– Haluan korostaa, että Suomi ja Ruotsi valmistautuvat Natoon liittymiseen yhdessä. Tämä on erittäin tärkeää koko pohjoisen Euroopan turvallisuusympäristön kannalta. Molemmat maat myös vahvistaisivat koko liittoa, tekisimme Natosta vahvemman yhdessä, Marin sanoi ja painotti molempien maiden tekevän työtä sen eteen, että Turkki voi ratifioida maiden jäsenyyden mahdollisimman pian.

PÄÄMINISTERIEN keskustelussa painottui valtioneuvoston tiedotteen mukaan myös Suomen ja Ruotsin läheinen ja tiivis suhde, jonka merkitys korostuu erityisesti vallitsevana kriisiaikana. Konkreettisia yhteistyön vahvistamisen sektoreita ovat muun muassa huoltovarmuuden kehittäminen sekä hybridiuhkien vastainen työ.

Sanna Marin ja Ulf Kristersson kertoivat tiedotustilaisuudessa keskustelleensa Nato-hakemusta koskevien asioiden lisäksi Suomen ja Ruotsin kahdenvälisistä suhteista, Ukrainan tilanteesta, Venäjästä, energiasta, teknologiasta sekä Ruotsin keväällä alkavasta EU-puheenjohtajuuskaudesta.

Marin totesi energiatilanteen huolestuttavan Suomea ja Ruotsia, kuten kaikkia muitakin maita Euroopan unionissa. Hän painotti, että EU-maiden tulee investoida uudistuvaan energiaan ja samalla tarvitaan mekanismeja, joilla energian hintaa saadaan alas kansalaisten kohtaaman vaikean tilanteen helpottamiseksi.

Me jatkamme tukeamme Ukrainalle.

Molemmat pääministerit korostivat myös Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneen Ukrainan tukemisen merkitystä.

– Meidän tulee varmistaa, että Ukraina voittaa sodan. Me jatkamme tukeamme Ukrainalle – sotilaallista, taloudellista ja humanitaarista tukea. Me varmistamme, että jos ihmiset pakenevat Ukrainasta, me huolehdimme heistä ja varmistamme, että he pärjäävät hyvin vaikeassa tilanteessa, Marin sanoi.

– Ruotsi on hyvin sitoutunut jatkamaan taloudellista, sotilaallista ja humanitaarista tukea Ukrainalle. Olemme juuri nyt arvioimassa, miten Ruotsi voi parhaiten lisätä sotilaallista tukeaan Ukrainalle ilman, että riskeeraamme kansallisia tarpeita Ruotsin asevoimien vahvistamisessa, Kristersson sanoi.

Pääministerien keskustelussa nousi esiin myös uusien teknologioiden merkitys sekä maiden jaetut vahvuudet verkkoteknologioissa. Molemmat korostivat jälleen yhteistyötä myös tällä saralla.

– Meillä on paljon yhteistä uuden teknologian saralla – onhan molemmilla mailla mestarit Nokia ja Eriksson, jotka myös tekevät yhteistyötä. Meidän tulee varmistaa, että emme ole riippuvaisia autoritaarisista maista mitä tulee uuteen teknologiaan. Uskon, että Suomi ja Ruotsi voisivat olla todellisia mestareita tässä asiassa koko Euroopassa, Marin kuvaili.