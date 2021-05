Marin ja Lindtman ryöpyttivät kokoomusta eduskunnassa: ”Kaiken kohtuuden nimissä teidän itse pitäisi sitten kertoa”

Eduskunnassa, lähetekeskustelussa on käsitelty tänään valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025. DEMOKRAATTI Demokraatti

Pääministeripuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) luonnollisesti kehui hallituksen löytämää tasapainoa valtiontalouden kehyksiin.

– Kasvua tuetaan, koronan jälkihoitoon varataan riittävät resurssit ja samalla tehdään vastuullista politiikkaa, velkasuhde tasapainottuu.

Lindtman palasi eilisen välikysymyskeskustelun tunnelmiin.

– Kokoomus on jo eilen välikysymyskeskustelussa vaatinut täällä, että hallitus palaisi kehyksiin jo heti ensi vuonna. No nyt olemme varmaan kaikki samaa mieltä, että se tarkoittaisi noin miljardin euron leikkauksia, Lindtman jatkoi.

– Eilen saimme kuulla, että kokoomus kertoi, että he tämän leikkauslistan tulevat tekemään siinä vaiheessa, kun tämä asia tulee valiokunnan käsittelyyn. Kaksi kysymystä jäi ilmaan eilisestä. Arvoisat kokoomuslaiset, edustaja Mykkänen, jos te ette osaa niin vaikka sitten Zyskowicz. Aiotteko te tuoda tämän miljardin leikkauslistan ennen kuntavaaleja päivänvaloon ja voitteko nyt jo kertoa, että tuletteko rajaamaan tästä kuntiin kohdistuvat säästöt pois…. Olen sitä mieltä, että suomalaiset ansaitsevat tietää sen ennen vaaleja, Lindtman jatkoi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vastasi, että kokoomus on vaihtoehtobudjetissaan kertonut, miten he rakentaisivat taloutta toisella tavalla.

– Luonnollisesti kehyksen vastaulauseissa tulemme myös käymään läpi sen, miten me tekisimme toisin niin, että alijäämä ei ole yhtä suuri kuin nyt. Tulemme esittämään ne vaihtoehdot, hän lupasi.

”Tilanne valitettavasti hämmentävästi on edelleen 2–0.”

Lindtmanin vaateet saivat tukea niin oppotisiosta kuin hallituksesta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki sanoi hänkin haluavansa saada nähtäväksi kokoomuksen leikkauslistan.

– Haluaisin vieläpä nähdä sen, että tuotteko sen ennen kuntavaaleja vai ette. Siinä mielessä edustaja Lindtmanin kysymys on täsmälleen ajankohtainen ja aiheellinen ja siihen kuuluisi vastata, Vähämäki sanoi.

– Minäkin jäin vielä odottelemaan tätä kokoomuksen listausta ja mieluusti kanssa ennen kuntavaaleja se varmaan jossain vaiheessa tulee meille, toivottavasti, nähdään se tarkemmin, keskustan Arto Pirttilahti säesti.

SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen sanoi, että nyt on aika jälleenrakentaa, pitää huolta lapista, ikäihmisistä sekä ihmisten hyvinvoinnista.

– Nyt ei ole leikkausten aika.

– Ja tosiasia on, että kokoomus on esittänyt miljardin vaatimuksen menokehyksen pienentämiseksi. Ja on käynyt ilmi, että tilanne valitettavasti hämmentävästi on edelleen 2–0. Se tarkoittaa sitä, että olemme esittäneet kaksi yksinkertaista kysymystä. Onko kokoomuksen miljardin leikkauslistassa, jota Orpo eilen esimerkiksi lupaili tuoda, mukana kunnat eli lapset, nuoret ja vanhukset? Ja toinen kysymys, aiotteko reiluuden nimissä kertoa ihmisille ennen vaaleja vaikkapa Tammelan torilla, että mitä tämä leikkauslista sisältää? Viitanen jatkoi.

”Mistä te nämä arvovalinnat teette?”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen syytti pääministeri Sanna Marinia (sd.) hallituksen velanotosta.

– Te kuljette täällä takki auki ministeri Vanhasen (kesk.) kanssa ja kädet lasten taskuissa, Heinonen muun muassa sanoi.

Marinkin sanoi yhtyvänsä niihin kysymyksiin, joita salissa on esitetty.

– Mistä kokoomus leikkaa sen noin miljardin, jota te täällä vaaditte hallituksen tekemään?

Ben Zyskowiczille, jonka eilisiä eduskuntakeskustelun välihuuutoja Marin muisteli, pääministeri sanoi, että vastaus ei ole se, että kokoomus ottaa tämän parantamalla työllisyyttä.

– Mutta kun katsomme menokehystä niin menokehyshän tarkoittaa sitä, että jos sieltä pitäisi nyt 900 miljoonaa, lähes miljardi ottaa, niin ne ovat kyllä ihan budjettimenojen leikkauksia, pysyväisluonteisia leikkauksia. Ei niillä ole sillä tavalla tekemistä työllisyystoimien kanssa eli sillä sitä ei voi kuitata. Ja nyt me kaikki odotamme, varmasti Suomen kansakin odottaa erittäin suurella mielenkiinnolla, mistä kokoomus leikkaa sen noin miljardin? Marin sanoi.

– Te sanotte, että hallitus on lasten taskulla, että olemme tulevien sukupolvien taskulla. Mistä te leikkaatte? Leikkaatteko koulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta, lukiokoulutuksesta, perusopetuksesta, kenties varhaiskasvatuksesta. Entä leikkaatteko te ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluista, koska nämä ovat budjetissa suurimmat menoerät?… Tuolloin te olisitte lasten taskuilla. Ja varmasti myös kuntavaaleja ennen ihmisiä kiinnostaa se, oletteko te kuntien taskulla? Marin jatkoi.

Ben Zyskowicz puolustautui ja sanoi, että hallitus ole pystynyt laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen ja siksi se ei ole päässyt kehyksiin.

– Te kysytte, että mihin me laittaisimme ne säästöt. Se on hallitus, jolla on valta ja vastuu ja joka on itse itselleen ne kehykset asettanut. Se on hallituksen velvollisuus päästä niihin kehyksiin, Zyskowicz sanoi.

Antti Lindtman palasi vielä Zyskowiczille asiaan.

– Hyväksyn teidän vaatimuksen siitä, että te sanotte, että menotason pitäisi ola alempi ja asiat on asettava tärkeysjärjestykseen. Mutta jos te niin vaaditte täällä, että on tehtävä arvovalintoja ja itse esitätte, että on tehtävä miljardin lisäleikkaukset, niin kyllä kaiken kohtuuden nimissä teidän itse pitäisi sitten kertoa, että mistä te nämä arvovalinnat teette, Lindtman sanoi.