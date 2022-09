Marin kommentoi potilasturvallisuuslain etenemistä: ”Tämä on viimeisin virka-arvio, joka meillä on”

Yle uutisten mukaan hallituspuolueiden edustajat ovat keskustelleet eri kokoonpanoissa suojelutyön turvaamiseksi tavoitellun, hallituksen esittämän potilasturvallisuuslain muutoksista. Johannes Ijäs Demokraatti

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi tänään potilasturvallisuuslain etenemistä medialle eduskunnassa ennen SDP:n ryhmäkokousta. Asia etenee siitä huolimatta, että käräjäoikeudet kielsivät eilen uhkasakon nojalla hoitajaliittoja toteuttamasta teho-osastojen lakkoja. Hoitajaliitot eivät ole kertoneet, toteuttavatko ne lakot.

– Asia on eduskunnan käsittelyssä. Olemme eilen saaneet arviota ministeriöstä siitä, onko lainsäädäntö (potilasturvallisuuslaki) tässä tilanteessa välttämätöntä käsitellä eduskunnassa. Meille annettu arvio on se, että se on edelleen välttämätöntä käsitellä ja säätää eduskunnassa. Tämä on viimeisin virka-arvio, joka meillä on, pääministeri Sanna Marin sanoi.

Marinin mukaan tilanne on hyvin vakava.

– Meillä on ministerivastuun mukaisesti velvollisuus viedä tämänkaltaista lainsäädäntöä eteenpäin, jos on riski siitä, että ihmisten henki ja terveys voivat vaarantua, niin kuin edelleen kotihoidon osalta ymmärtääkseni on.

Potilasturvallisuuslaki koskisi myös kotihoitoa.

Marin uskoo, että ratkaisut löytyvät ja hän sanoi toivovansa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle työrauhaa potilasturvallisuuslain työstämisessä.

VASEMMISTOLIITTO JA vihreät ovat esittäneet, että potilasturvallisuuslaki olisi nykyistä tarkkarajaisempi.

– En usko, että yksikään hallituspuolue tai yksikään ministeri haluaa rajoittaa tarpeettomasti perusoikeuksia, joka lakko-oikeuskin on. Haluan myös luottaa siihen, että valiokunta tekee tätä työtä hyvin huolellisesti ja käy eri näkökulmia läpi, Sanna Marin totesi.

Marinin mukaan on myös selvää, ettei potilasturvallisuuslain kaltaisen lainsäädännön vieminen eteenpäin ole sosialidemokraateillekaan helppo kysymys.

– Kuten jo viime keväänä totesin, tämänkaltainen lainsäädäntö on erittäin epämiellyttävä viedä eteenpäin. Mutta meillä on myös ministerivastuun vuoksi velvollisuus viedä näinkin vaikeita kysymyksiä eteenpäin, mikäli ihmisten henki ja terveys vaarantuu.

Eri puolueiden kantoja potilasturvallisuuslain yksityiskohtiin Marin ei lähtenyt erittelemään, vaan tyytyi toteamaan, että uskoo ratkaisun löytyvän.

Hallitus on Marinin mukaan ollut yhtenäinen siinä, että laki on vietävä eduskuntaan. Asia on valtioneuvostossa käsitelty.

Marin painotti toivovansa, että työmarkkinajärjestöt löytäisivät sovun. Neuvottelujen on kerrottu jatkuvan maanantaina valtakunnansovittelijan luona.