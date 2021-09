Marin: ”Myös maskin käytöstä on tarkoitus päästä eroon”

Hallitus käsittelee tänään Suomen koronastrategian päivitystä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi medialle hetki sitten Säätytalon portailla, että hallituksella on kohtuullisen hyvä yhteisymmärrys päivityksen keskeisimmistä elementeistä.

Yhteiskunnassa on lähdetty pitkään siitä, että estetään virusta leviämästä, turvataan terveydenhuollon kantokykyä ja suojataan riskiryhmään kuuluvia.

– Nyt tämä strategian päivitys lähtee siitä, että meidän tavoitteemme on avata yhteiskuntaa ja pitää sitä auki. Tietenkin keskeisenä välineenä tässä ovat rokotteet.

– Kun saavutamme yli 80 prosentin rokotuskattavuuden (yli 12-vuotiaiden osalta), rajoituksia voidaan purkaa ja ne voidaan poistaa.

Marin toteaa kantanaan, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmillä ei ole asiassa suuria erimielisyyksiä.

Marin painotti, että Suomessa pyritään kuitenkin paljon laajempaan rokotekattavuuteen kuin 80:een.

– Se on se minimitaso, millä voitaisiin rajoituksista kokonaan luopua. Me lähdemme siitä, että kun rajoituksista luovutaan, niistä luovuttaisiin kaikilta osin eli myös maskin käytöstä on tarkoitus päästä eroon, kun ihmiset ovat rokotusten kautta suojassa.

Marin sanoi, että hallituksella on erikseen tulossa vielä testaamiseen, jäljittämiseen ja koko koronanhoitoon liittyvä erillinen päivitys. Tämä seuraa sen jälkeen, kun Suomen koronastrategian päivitys on tehty.

Jäljitystyössä nojataan Marinin mukaan vahvasti terveysviranomaisten arvioihin.

– Hallitus on käynyt kyllä paljon keskustelua tästäkin tematiikasta. Me tietenkin vastaamme ja haluamme, että yhteiskunnan resurssit ovat oikeassa paikassa käytössä. Tällä hetkellä jäljitys syö erittäin paljon resursseja kunnilta ja terveydenhuollon piiristä.

Marin totesi, että hoitojonot ovat kasvaneet. Esimerkiksi hammashoitoon tai moniin muihin terveydenhuollon palveluihin ei pääse ajoissa siksi, että osa resurssista on testaamisessa ja jäljittämisessä.

– Eli kyllä tämäkin vaatii järkevöittämistä, mutta tämä päivitys tehdään sitten myöhemmin.