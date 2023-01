Marin olettaa, ettei keskustan ryhmä hyväksy kansanedustajiensa toimia valiokunnassa – näin kommentoi Annika Saarikko

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi tänään eduskunnassa odottavansa keskustan eduskuntaryhmän käsittelevän puolueen valiokunnan jäsenten toimintaa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, koska he äänestivät translain hylkäämisen puolesta. Johannes Ijäs Demokraatti

Asia on siinä mielessä vakava, että Marin on antanut ymmärtää joulukuussa, että hallitus kaatuu, jos keskustalaiset vielä kerran jättävät puolustamatta hallituksen yhteisiä esityksiä. Tulkinnoille kuitenkin jäänee sijaa, koska nyt näin kävi valiokuntavaiheessa, mutta enemmistö keskustalaisista äänestänee salissa translain puolesta. Jo aiemmin hallituksessa on tiedostettu ja hyväksyttykin, että jotkut keskustalaiset äänestävät salissa lakia vastaan.

Marinkin totesi medialle tänään eduskunnassa, että hänen tiedossaan on ollut, että yksittäiset keskustan kansanedustajat eivät ole translain hyväksymisen takana.

– Mutta valiokuntatyöskentelyyn sen ei tietenkään olisi pitänyt vaikuttaa, hän totesi.

Hän sanoi olevansa luonnollisesti kiinnostunut siitä, millä tavalla keskustan eduskuntaryhmä käsittelee näiden yksittäisten kansanedustajien toimintaa, jotka eivät ole valiokunnassa toimineet hallituksen linjan mukaisesti.

– Olettaisin että tällaista ei eduskuntaryhmä voi hyväksyä, Marin arvioi, koska hänen mukaansa keskustan eduskuntaryhmä on vakuuttanut olevansa hallituksen ja sen pelisääntöjen takana.

KESKUSTAN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli ilmoitti eduskunnassa ykskantaan, että keskustan eduskuntaryhmä ei aio rangaista translain käsittelyssä hallituksen linjasta livenneitä sote-valiokunnan edustajiaan.

Asiaa kommentoi myös keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko.

– Pääministeri on ollut tietoinen ja olen ollut tyytyväinen siitä, että olemme voineet jo ennen tämän lain käsittelyä sopia, että oli etukäteen tiedossa, että osalle keskustan kansanedustajista lain tukeminen ei sovi ja sen mukaan on nyt voitu toimia. Oleellista on kuitenkin se, että hallituksen ohjelmassa oleva translaki nyt etenee. Tuen tuota lakia ja uskon, että keskustan eduskuntaryhmästä enemmistö on sen takana. Eduskunnan kaikki kansanedustajat pääsevät sitä nyt käsittelemään ja se on varmasti kuitenkin kaikkein oleellisinta, Saarikko totesi medialle.

Marinin ja esimerkiksi vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan pelisääntöjä kuitenkin rikottiin. Saarikolta kysyttiinkin, onko hän sitä mieltä, että näin ei käynyt.

– Käsitykseni mukaan ryhmäpuheenjohtaja Eeva Kalli tätä asiaa kommentoikin, että meidän on vaikea nähdä tilannetta, jossa tämänkaltaisessa kysymyksessä, johon on sovittu erikseen niin kutsuttu omantunnon edellytys, kanta muuttuisi valiokuntakäsittelyn ja suuren salin välillä. Valiokunnassa keskustalta eduskunnassa on valikoitunut sellainen joukko, joiden tiesimme jo etukäteen olevan tätä lakiesitystä vastaan ja sen mukaan he ovat toimineet. Samalla on pidetty tärkeänä, että hallitus on voinut pitää kiinni sitoumuksestaan, että translaki etenee ja näin nyt tapahtuu, Saarikko vastasi.

– Keskustan eduskuntaryhmälle oli aiemmin sovitulla tavalla luvattu, että tähän esitykseen, niille jotka asian sellaiseksi kokevat, kuuluu niin kutsuttu omantunnonvapaus, Saarikko myös sanoi.

HÄNELTÄ tiedusteltiin myös kantaa siihen, yrittikö hän saada sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajia hallituksen esityksen linjoille. Suoraa vastausta tähän ei saatu ja myös Eeva Kalli kieltäytyi toistuvasti vastaamasta kysymykseen.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset jäsenet ovat sitoutuneet ja pitäneet tärkeänä, että asia voi edetä, koska se on aikoinaan hallitusohjelmassa sovittu, mutta tietenkin eduskunnassa olevia lakiesityksiä ja niihin liittyviä käänteitä johtaa eduskuntaryhmän johto, Saarikko totesi.

– Olen ollut jo tietoinen lain käsittelystä ja sen vaiheista valiokunnassa ja pitänyt tärkeänä, että translain kokonaisuus etenee aiemmin sovitulla tavalla ja näin nyt tapahtuu. Valiokunnassa tehdyt muutokset ovat sittenkin isossa kokonaisuudessa pieniä ja ne liittyvät yksityiskohtaan, josta laajasti eduskunnassa tunnuttiin olevan huolissaan.

Kokoomuksen ja muiden hallituspuolueiden pykälämuutos liittyy siihen, kuinka nopeasti juridista sukupuolta voi vaihtaa uudelleen.

Saarikolle esitettiin myös väite, että muissa hallituspuolueissa kuviteltiin, että valiokunnassa hallituksen linjasta livenneet keskustan edustajat olisivat jättäneet tulematta kokoukseen ja paikalle olisi voinut tulla hallitusten esitystä tukevia.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet keskustasta olivat tällainen joukko eduskuntaryhmästämme, jotka tätä lakiesitystä eivät voineet tukea, Saarikko sanoi.

Edessä saattaa olla keskustelu pääministerin kanssa.

– Olen aina pääministerin käytettävissä, kuin keskustelulle on tarvetta ja tämän mahdollisuuden järjestän heti, kun hän sitä pyytää, Saarikko totesi.