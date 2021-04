Marin raotti exit-strategiaa: Näillä askelmerkeillä ja periaatteilla hallitus purkaisi koronarajoituksia

Hallitus on kokoontunut Säätytalolle käsittelemään koronatilannetta sekä sitä, miten Suomi aikanaan pääsee ulos koronaoloista. Kyse on niin kutsutusta exit-strategiasta. Johannes Ijäs Demokraatti

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Säätytalon portailla medialle, että exit-strategiaa on jo muutamaan otteeseen käsitelty hallituksessa.

– Helmikuussa 16.2. hybridistrategian osana käsittelimme reunaehtoja, joiden puitteissa avaamista voitaisiin lähteä tekemään. Viime viikolla käsittelimme tätä kokonaisuutta hallituksessa. Tuolloin kävimme läpi esimerkiksi sitä, onko meillä mahdollisuutta ja edellytyksiä asettaa tiettyjä tarkkoja päivämääriä rajoitusten purulle vai katsommeko ennemmin niitä reunaehtoja, joiden puitteissa rajoituksia voidaan purkaa, Marin selvitti.

Hallitus päätyi hänen mukaansa jälkimmäiseen vaihtoehtoon.

–Eli ennemminkin viikoittain tai kuukausittain voidaan tässä vaiheessa arvioida, milloin rajoitustoimia voidaan purkaa. Tässä kevään mittaan, kun näemme, miten tautitilanne kehittyy, rokotukset edistyvät ja kausivaihtelu auttaa, voimme niitä tarkempiakin päivämääriä asettaa.

Marinin mukaan näkymä on vielä tällä hetkellä sumea muun muassa virusmuunnosten uhkan takia.

Marin kertoi, että huomenna exit-strategiaa käsitellään parlamentaarisesti eli oppositiopuoleetkin ovat mukana.

Ensin eroon poikkeusoloista ja valmiuslaista

Kun hallitus alkaa purkaa koronarajoituksia ja viedä Suomea kohti nykyistä normaalimpia oloja, tämä tehdään epidemiologista tilannetta kuten koronan ilmaantuvuus- ja tartuttavuuslukuja seuraten. Tämän lisäksi seurataan muun muassa rokottamisen edistymistä. Kausivaihtelusta Marin totesi, ettei tiedetä tarkkaan, miten se vaikuttaa ja auttaa virusmuunnosten kanssa.

Hallituksen suunnitelma lähtee siitä, että rajoituksia puretaan käänteisessä järjestyksessä kuin niitä on asetettu. Ensin pyritään eroon poikkeusoloista ja valmiuslaista. Sen rinnalla valtakunnallisen tason ravintolarajoitukset ovat poistumassa 18.4.

Myöhemmin toinen askel on alueellisten rajoitustoimien purkaminen, joista Marin toivoo, että voitaisiin päästä eroon toukokuussa. Tapahtumatoiminnan avaaminen saattaa tulla kyseeseen kesällä.

– Itse olisin kyllä taipuvainen uskomaan siihen tällä hetkellä näillä nykyisillä tiedoilla, että ennemmin kesäkuun puolella, kenties heinäkuun alussa voitaisiin jo puhua sitten jopa tapahtumatoiminnan laajamittaisesta avaamisesta, Marin sanoi.

Tapahtumatoiminnassa rajoituksia purettaisiin yleisömääriä porrastaen terveysturvallisesti.

Marin sanoi, ettei pitäisi normaalia juhannusta mahdottomana, mutta lisäsi kuitenkin, että mitään varmaa ei valitettavasti voida sanoa. Hän on varovaisen optimistinen.

– Epävarmuus on se, minkä keskellä me joudumme elämään ja näitä asioita käsittelemään, Marin muistutti.

Myös rajoitusten kiristyksiin varaudutaan

Rokotteista Marin sanoi, ettei voi esimerkiksi lääkefirmojen tuotantovaikeuksien takia luvata, mihin päivämäärään mennessä kaikki suomalaiset on rokotettu.

Hallitus varautuu myös, mikäli kokoontumisrajoituksia tarvitsisi säätää. Kokonaisuus on valmistelussa.

– Valmistaudumme myös siihen, että me voimme tarvita kireämpiä rajoitustoimia jälleen.

Marin muistutti, että perustuslakivaliokunta arvioi, että pitäisi pystyä asettamaan senkaltaisia rajoitustoimia, jotka menisivät kotien sisälle ja yksityistiloihin, joissa voitaisiin rajoittaa ihmismääriä. Marinin mukaan asiaan liittyy kuitenkin merkittäviä hankaluuksia ja perusoikeudellisia kysymyksiä.

Perustuslakivaliokunta törmäsi hiljattain hallituksen esityksen liikkumisrajoituksiksi. Sitä olisi voinut kehittää, mutta vaadittavat muutokset olisivat olleet todella isoja.

Hallituksen exit-suunnitelman kantava periaate on myös se, että lapset ja nuoret tulevat ensin. Toisin sanoen heihin kohdistuvista rajoitustoimista pitäisi pyrkiä kärkeen eroon.

Hanskoja ei saa nyt tiputtaa

Marin painotti, että jokaisesta itsestään riippuu se, kuinka hyväksi kevät ja kesä muodostuvat.

Hän totesi, jos rajoituksista pidetään kiinni ja huolehditaan koronaturvallisuudesta, sitä todennäköisempää on, että tilanne pysyy hallinnossa ja kesä on parempi.

– Mutta jos me nyt ikään kuin tiputamme hanskat maahan ja toteamme, että enää emme jaksa huolehtia tästä kaikesta, sitten on todennäköistä, että tilannne on huonompi.

Marinilta kysyttiin myös suoraan, minkälaista kesää hän itse ennakoi.

– Jos me toimimme nyt yhdessä vastuullisesti ja pidämme huolta siitä, että huomioimme terveysturvallisuuden omassa arjessamme ja toiminnassamme, niin odotan hyvää kesää. Odotan kesää, joka on parempi kuin tämä nykyinen tilanne. Sen puolesta puhuu viime kesänä koettu kausivaihtelu, jos se toteutuu niin kuin odotettavissa on, Marin sanoi.

Hän lisäsi jälleen, että nyt rokotukset ovat nyt apuna.

Marin toivoi, että jo tällä viikolla hallitus voisi avata exit-suunnitelmaa laajalle yleisölle ja antaa näkymää tulevaisuuteen.