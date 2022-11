Marin: Saamelaiskäräjälaki on edelleen tarkoitus viedä eduskuntaan

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että saamelaiskäräjälaki on edelleen tarkoitus viedä eduskunnan käsittelyyn tällä hallituskaudella, eli valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Saamelaiskäräjälaki on vaikea kokonaisuus, jota on yritetty edistää monessa hallituksessa. Tarkoituksena on käsitellä se valtioneuvoston yleisistunnossa ja tarkoituksena on edelleen viedä laki eduskuntaan. Olen avoin kaikelle keskustelulle eduskunnassa. Pidän asiaa tärkeänä ihmisoikeuskysymyksenä alkuperäiskansamme näkökulmasta, Marin sanoi.

Marin kommentoi asiaa Viron pääministeri Kaja Kallaksen kanssa pidetyssä yhteisessä tiedotustilaisuudessa. Viron pääministeri on tänään vierailulla Suomessa.

Lakiesitys on hallituksen sisällä kiistelty keskustan vastustuksen vuoksi. Marin kertoo pitävänsä asiaa tärkeänä ihmisoikeuskysymyksenä Suomen alkuperäiskansan kannalta.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERI Antti Kurvinen (kesk.) kertoo keskustan ehdottavan kevääseen jatkuvan parlamentaarisen työryhmän perustamista saamelaiskäräjälakia käsittelemään. Tämä tietäisi käytännössä asian siirtymistä seuraavan hallituksen työpöydälle. Kurvinen kertoi asiasta maanantaina Ylen A-studiossa.

- Keskustan mielestä olisi viisautta, että perustettaisiin parlamentaarinen työryhmä maaliskuun loppuun 2023 asti. Se tekisi sellaisen ehdotuksen tästä laista, joka kunnioittaisi kaikkien saamelaisryhmien oikeuksia. Sitten meillä olisi valmis lakiaihio ensi vaalikauden alkuun, Kurvinen sanoi.

Parhaillaan eletään viime hetkiä, joina hallitus ehtii lähettää eduskuntaan esityksiä, jotka ehdittäisiin myös käsittelemään. Takarajana on valtioneuvoston yleisistunto torstaina.

Marinin hallitus on jo kolmas saamelaiskäräjälakia käsitellyt.

Uutista päivitetty lisätiedoilla kello 13.34