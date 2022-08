Marin: SDP ei ole valmis luopumaan 0,7:n hoitajamitoituksesta – pääministeri asetti lykkäämisellekin tiukan ehdon

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi tänään eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kuopiossa, ettei SDP ole valmis luopumaan 0,7:n hoitajamitoituksesta. Johannes Ijäs Demokraatti

Henkilöstömitoituksen iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa on oltava lain mukaan 0,7 tulevan huhtikuun alusta alkaen.

– Me emme ole valmiita tästä tavoitteestamme luopumaan. Meidän tavoitteemme on 0,7. Siitä on sovittu. Se on laissa. Siitä pidetään kiinni. Missään nimessä siitä ei luovuta. Mutta me emme tietenkään myöskään halua, että esimerkiksi osa tulevista hyvinvointialueista joutuisi laittomaan tilanteeseen sen vuoksi, että on yksinkertaisesti niin kova työvoimapula, Sanna Marin sanoi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että SDP on kuitenkin avoin keskustelemaan 0,7:n hoitajamitoituksen toteutumisen siirtämisestä eteenpäin.

– Totta kai me haluamme varmistaa sen, että tämä voidaan kentällä aidosti toteuttaa. Tämä vaatii myös parlamentaarista keskustelua. Tämä on yhdessä eduskunnassa hyväksytty. Me haluamme, että sitoudutaan parlamentaarisesti siihen, että 0,7:stä ei luovuta, Marin muotoili.

Mikäli keskustelua voimaanpanon aikataulusta joudutaan käymään, Marin teroitti vielä, että SDP haluaa takuun 0,7:n toteutumisesta ja siitä että siihen on sitouduttu parlamentaarisesti.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) tapasi eilen sairaanhoitopiirien operatiivista johtoa. Keskustelun aiheena olivat niin päivystysruuhkat ja sairaanhoidon tilanne yleensä.

0,7:n toteuttamiseksi on Lindénin mukaan erityisen keskeistä hoiva-avustajien nopea lisääminen ja kouluttaminen. Hän nosti sairaanhoitopiirien johdon kanssa käymänsä keskustelun pohjalta esiin myös monia muita ratkaisukeinoja, yhteensä 14 kohdan listan, jotka menevät virkakunnan ja hallituksen käsittelyyn.

Valviran kesäkuun tulkinnan mukaan hoiva-avustajia voidaan laskea hoitohenkilöstön mitoitukseen aikaisempaa enemmän.

Lindén sanoi, että käytännössä 7 000 hoiva-avustajaa olisi lisättävissä 51 000 ympärivuorokautiseen hoivapaikkaan.

Lindénin mukaan 0,7:n toteutumista jo 1.4. alkaen joudutaan arvioimaan.

– 0,7 on yhteinen tavoite, mutta keskustellaan siitä, missä aikataulussa se voidaan parhaiten saavuttaa.