Marinilta vakava viesti: ”Suomessa ei pidä käydä ideologista taistelua kilpailukyvyn terminologian varjolla”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) lähetti työn juhlapäivänä, vappuna, viestin kaikille työmarkkijoiden toimijoille: rakennetaan luottamusta sopien ja yhdessä myös tulevaisuudessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Kuten suomalaisen hyvinvointivaltion, myös suomalaisten työmarkkinoiden vahvuus on ollut vahva keskinäinen luottamus, Marin korosti puhuessaan SDP:n virtuaalivappulähetyksessä Käpylän työväentalolla Helsingissä.

Hän muistutti, että Suomessa on toimittu sopimalla, toisia kuullen, konsensusta ja kompromisseja hakien. Tämä tapa toimia on luonut ennakoitavat ja luotettavat työmarkkinat, joilla on ollut eurooppalaisittain vähän työtaisteluita.

– Järjestäytyneet työmarkkinat ja työmarkkinatoimijoiden yhteistoiminta lisäävät yhteiskunnan resilienssiä, turvallisuutta ja luovat kestävää toimintaympäristöä, johon myös kannattaa investoida.

Pääministeri painotti, että suomalaisten menestys maailmassa perustuu siihen, että pieni kansa tekee yhteistyötä.

– Yhdessä tehden ja sopien olemme rakentaneet yhden maailman hyvinvoivimman ja onnellisimman maan.

”Midän rakennettava yhteisymmärrystä ja vahvistettava keskinäistä luottamusta.”

Hän muistutti, mitä Suomea investointikohteena harkitsevat yritykset arvioivat päätöksentekonsa tueksi: muun muassa vakautta ja ennustettavuutta, osaavan työvoiman saatavuutta ja hintaa sekä toimitusvarmuutta.

– Pohdittava kysymys niin työmarkkinaosapuolille kuin poliittisille puolueille on, mikä on yhteiskunnan ja yritysten pitkän aikavälin etu. Onko se työmarkkinoiden vakaus, vai levottomuuksien lisääntyminen? Suomessa ei pidä käydä joustavuuden ja kilpailukyvyn terminologian varjolla ideologista taistelua, joka ei itseasiassa edistä niin joustavuutta kuin kilpailukykyäkään, Marin totesi.

Ideologisten taistelujen ja yksipuolisten ilmoitusten sijaan hänen mielestään on hyvä istua yhteisen pöydän ääreen etsimään yhteisiä ratkaisuja.

– Erityisesti nyt, globaalin pandemian muuttaessa maailmaa ja myös teollisuutta ja tuotantorakenteita, on meidän rakennettava yhteisymmärrystä ja vahvistettava keskinäistä luottamusta. Tulemme vastaan ja kuuntelemme. Niin toivottavasti tekevät myös tulevat hallitukset. Yhdessä sopiminen ja toisten kunnioitus takaavat sen, että kaikki pysyvät mukana ja Suomi menestyy.

”Sopeutustoimet eivät kohdistu heikoimmassa asemassa oleviin.”

Sanna Marin palasi puheessaan myös pitkiin neuvotteluihin kehysriihestä, jotka eivät olleet hänen mukaansa helpot.

– Meillä oli erilaisia näkemyksiä asioista, joka kuuluu koalitiohallitusten luonteeseen. Kehysriihen neuvottelutulos on kompromissi. On hyvä, että kaikilla puolueilla oli halua ja kykyä tulla toisiansa vastaan ja löytää sopu keskeisimmistä kysymyksistä.

SDP:lle oli Marinin mukaan neuvotteluissa tärkeää, ettei kriisin keskellä taloutta kiristetä liian aikaisin ja, että kriisin sosiaalinen jälkihoito hoidetaan hyvin.

– Vuonna 2023 aloitettavat sopeutustoimet eivät kohdistu heikoimmassa asemassa oleviin. Emme leikkaa koulutuksesta, sosiaalietuuksista tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Marin painotti hallituksen yhteisen näkemyksen olevan selvä.

– Meidän tulee pyrkiä mahdollisimman nopeasti kiinni kestävän kasvun uralle. Me tarvitsemme lisää työtä ja toimeentuloa ihmisille. Ja meidän on luotava vakaa, luotettava polku taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään yhteiskuntaan. Tämä tulee vaatimaan paljon töitä ja siihen olemme valmiita.

Hallituskausi on nyt puolivälissä ja moni asia on muuttunut sitten vuoden 2019 hallitusneuvotteluiden.

– Jokainen hallituspuolue katsoo yhteistä työtämme omasta näkökulmastaan. SDP:lle pääministeripuolueena on tärkeää pitää kiinni arvoistaan ja tavoitteistaan, mutta samalla hallituksen toiminta- ja päätöksentekokyvystä. Suomi tarvitsee, etenkin nyt maailmanlaajuisen pandemian aikana, hallituksen, joka kykenee tekemään päätöksiä ja reagoimaan nopeasti yhteiskunnallisiin muutoksiin, pääministeri tähdensi.

Hänen mielestään yhdessä sovittu hallitusohjelma on luonut askelmerkit sille, miten Suomea kehitetään sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.