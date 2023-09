Marinin eronpyyntö tänään eduskunnan täysistunnossa – asiasta ei välttämättä äänestetä

Eduskunnan täysistunto käsittelee tänään entisen pääministerin, kansanedustaja Sanna Marinin (sd.) eronpyyntöä. Eduskunnan puhemiesneuvosto on aiemmin kertonut puoltavansa Marinin eroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jos puhemiesneuvoston esitys ei saa vastaehdotuksia, asiasta ei äänestetä.

Perustuslain mukaan eduskunta voi myöntää kansanedustajalle tämän pyynnöstä vapautuksen edustajantoimesta, jos se katsoo, että vapautuksen myöntämiseen on hyväksyttävä syy.

Marin ilmoitti viime viikolla, että hän hakee vapautusta kansanedustajan tehtävistään, sillä hänet on valittu Tony Blair Instituten neuvonantajaksi. Instituutti on kertonut, että Marinin tehtävänä on neuvoa eri maiden poliittisia johtajia näiden uudistusohjelmissa.

Instituutin nimi tulee Tony Blairilta, joka toimi Britannian työväenpuolueen puheenjohtajana vuosina 1994-2007 ja Britannian pääministerinä vuosina 1997-2007. Blair oli pääministeriaikanaan Yhdysvaltain uskollinen liittolainen, ja hän vei Yhdysvaltain rinnalla Britannian mukaan Irakin sotaan vuonna 2003.

Hänen suosionsa hiipui sitä mukaan, kun sotilasoperaatioiden vastustus kasvoi.