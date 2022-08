Marinin hallitus uudistaa ja luo vakautta

Eduskunnan käsittelyssä olleella hoitotakuulla varmistetaan ihmisten oikeus nopeaan hoitoon pääsyyn yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta. Vaikka terapiatakuussa jäi kehitettävää, Marinin (sd.) hallitus on takonut kiitettävästi tulosta ja toteuttanut merkittäviä hyvinvointia, tasa-arvoa, työllisyyttä, osaamista ja kestävää talouskasvua vahvistavia uudistuksia, Arto Rautajoki Yhteiskuntatieteiden tohtori, Seinäjoki

Näitä uudistuksia ovat mm. hyvinvointialueuudistus, oppivelvollisuuden laajentaminen, perhevapaauudistus, energiantuotannon vihreä siirtymä, tutkimus- ja kehitystoiminnan uudet linjaukset, turvallisuuden kannalta vaadittavat ratkaisut sekä työllisyyden nosto Suomen ennätystasolle.

SDP pääministeripuolueena on osoittanut olevansa puolue, johon me suomalaiset voimme luottaa yhteiskunnallisten kriisien ja hädän hetkellä. Tehtyjen päätösten seurauksena katse on pysynyt vakaamman ja turvallisemman tulevaisuuden rakentamisessa taloutta, ihmisten tasa-arvoa ja arjen tukea unohtamatta.

Hoitotakuu-uudistus nopeuttaa sekä palvelutarpeen arviointia että hoitoon pääsyä. Hoidontarpeen arviointi tulee jatkossa tehdä välittömästi yhteydenoton yhteydessä tai saman päivän aikana. Hoitotakuuta tiukentamalla entisen kolmen kuukauden sijasta perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon on päästävä seitsemässä päivässä.

Nopeampi hoitoon pääsy ja etenkin ensimmäisen kontaktin nopeuttaminen estävät inhimillisen kärsimyksen syvenemistä. Terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät auttamaan asiakasta mahdollisimman varhain. Samalla terveysongelmien ratkaisu ennen niiden kärjistymistä tuo taloudellisia säästöjä. Parasta on, että hoitotakuu koskee yhdenvertaisesti psyykkisiä terveysongelmia: mielenterveyden haasteiden kanssa lääkäriin, hoitajalle tai psykologin vastaanotolle tulisi päästä viikossa.

Marinin hallituksen tulevaisuusuudistukset hyvinvointiin, koulutukseen ja osaamiseen tukevat historiallisen korkeaa työllisyysastetta. Alueellisten hyvinvointierojen vähentämistäkään ei pidä unohtaa.

Hoitotakuu on taloudellinen ratkaisu, vaikka siihen investointi maksaa alussa. Moni sairaus pahenee hoitamattomana ja liian myöhään saatu hoito tulee kalliiksi. Hoitajien saatavuus haastaa tämän uudistuksen, mutta maahan on välttämätöntä saada palkkaratkaisu ja kehittää työoloja niin, että hoitoalan työvoiman saatavuus varmistuu.

Kun rahaa on vähän, on varmistettava, että rahalla saadaan suuri vaikuttavuus. Suurin osa väestöstä tarvitsee myös sosiaalihuollon palveluja jossakin elämänkaaren vaiheessa. Rakennettaessa vaikuttavia sote-palveluja on tärkeää ottaa huomioon sosiaaliset näkökohdat hoitotakuussa ja kehittää sitä kohti hyvinvointitakuuta, jossa ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus ja aktiivinen toimija. Se on veronmaksajien etu.

Hallitus on tehnyt vahvemmat näytöt kun lukuisat edeltäjänsä, mutta eduskuntavaalivoiton uusiminen ja uudistusten jatkon varmistaminen tarvitsee nyt meitä kaikkia. Tehdään vaalivoitto yhdessä ihmisten ja vakaamman tulevaisuuden vuoksi.

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden tohtori ja Pohjanmaan sos.dem. piirihallituksen jäsen Seinäjoelta.