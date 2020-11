Marinin mukaan kuntavaaleissa on kyse ihmisten arjesta – ”Meille tärkeitä ovat ihmiset ja inhimillisyys”

Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin (sd.) mukaan viimeisimmät tiedot koronarokotteesta ovat rohkaisevia. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Näiden hyvien uutisten keskelläkin on kuitenkin syytä pitää mielessä, että vaikka toimiva ja turvallinen rokote saataisiin markkinoille pian, voi väestön kattavan rokottamisen ja rokotesuojan saamisessa kestää vielä kauan. Siksi tarvitaan malttia noudattaa terveysviranomaisten ohjeita ja suosituksia, Marin sanoi puhuessaan SDP:n puoluevaltuuston etäyhteyksin järjestetyssä kokouksessa tänään.

Hallitusohjelmaa on nyt toteutettu puolitoista vuotta.

– Usein sanotaan, että tavoitteita on helpompi asettaa kuin toteuttaa. Mutta koronapandemian keskelläkin hallitus on määrätietoisesti toteuttanut hallitusohjelmassa sovittuja tavoitteita, joilla rakennamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävämpää yhteiskuntaa.

Marin muistutti muun muassa, että hallitus on palauttanut jokaiselle lapselle subjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ja pienentänyt varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja.

– Olemme päättäneet käynnistää ensi vuonna kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta, jonka tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Olemme päättäneet alentaa varhaiskasvatusmaksuja ensi vuodesta alkaen. Se on merkittävä päätös lasten yhdenvertaisuuden ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta. Päätöksellä on myös työllisyyttä edistäviä vaikutuksia.

Hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamisesta toiselle asteelle on annettu eduskunnalle lokakuussa.

Marinin mukaan SDP:n kädenjälki näkyy myös hallituksen oikeudenmukaisessa ja inhimillisessä talouspolitiikassa.

– Hallitus on parantanut erityisesti pienituloisten ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten arkea.

– Pientä eläkettä saavien eläkkeitä korotettiin vuoden 2020 alusta. Kansaneläkkeen täyttä määrää korotettiin 34 eurolla ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 eurolla kuukaudessa. Samalla tehtiin tarvittavat muutokset, jotta korotukset eivät vähennä henkilön mahdollisesti saamaa eläkkeensaajan asumistukea. Korotus kohdistui yli 600 000 eläkkeensaajaan.

– SDP lupasi viime eduskuntavaaleissa saattaa vanhusten hoitajamitoituksen vihdoin kuntoon ja korjata tämän räikeän epäkohdan suomalaisessa yhteiskunnassa. Jokainen ihminen ansaitsee turvallisen ja ihmisarvoisen ikääntymisen ja hoitajat paremmat työolot. Laki hoitajamitoituksesta astui voimaan 1. lokakuuta ja se nousee portaittain seuraavien vuosien aikana.

Marin sanoi myös hallituksen tukeneen poikkeuksellisella tavalla suomalaisia yrityksiä koronan aiheuttamassa talouskriisissä.

– Mittavilla tukitoimilla on osaltaan estetty konkursseja ja työttömyyden kasvua. Samaan aikaan työntekijöiden työttömyysturvaa on vahvistettu määräaikaisilla etuusparannuksilla, kuten omavastuupäivien poistolla ja työssäoloehdon lyhennyksellä.

– Lisäksi olemme helpottaneet yrittäjien pääsyä sosiaaliturvan piiriin, jolla on ollut iso merkitys erityisesti yksinyrittäjille ja ammatinharjoittajille. Olemme myös helpottaneet lomautettujen ja työttömäksi jääneiden oikeutta opiskella ja työttömyysturvan suojaosaa on korotettu. Näitä muutoksia on jatkettava myös ensi vuoden alussa.

Marinin mukaan vain nujertamalla viruksen voidaan auttaa Euroopan ja Suomen uudestaan jaloilleen.

– Viruksen leviämisen saaminen nopeasti hallintaan on välttämätöntä niin terveyden kuin taloudenkin näkökulmasta. Aikaisempien rajoitustoimien koettelemissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ei ole varaa pitkälle ensi vuoteen kestävään taloudelliseen taantumaan ja sen mukanaan tuomiin konkursseihin ja kasvavaan työttömyyteen.

Politico-lehti julkaisi tällä viikolla Marinin kirjoituksen, jossa pääministeri peräänkuuluttaa yhteistä eurooppalaista strategiaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja tautitilanteen pitämiseksi hallinnassa.

– Riittävän laajan testauksen järjestäminen kaikissa jäsenvaltioissa on lähtökohta onnistuneelle strategialle. Tähän tarvitaan myös edullisia ja riittävän luotettavia pikatestejä ja niiden laajaa käyttöä. Jäsenvaltioissa on tehostettava toimia jäljityssovellusten saamiseksi mahdollisimman laajaan käyttöön ja eri sovellukset on saatava toimimaan keskenään. Suomessa noin puolet väestöstä on jo ottanut jäljitystä helpottavan koronavilkun käyttöön. Tämä on erittäin hieno asia.

– Keskinäisriippuvaisessa maailmassa koronavirus leviää rajojen yli. Siksi tarvitsemme yhteisen toimintamallin matkustamisen terveysturvallisuuteen. Avain on testaaminen. Me emme halua estää ihmisiä matkustamasta vaan me haluamme estää virusta leviämästä.

– Pandemia on aiheuttanut paitsi terveydellisen myös taloudellisen kriisin. Euroopan unioni on osoittanut kykynsä toimia yhdessä taloudellisessa kriisissä. Me jäsenvaltiot päättimme yhdessä heinäkuussa suuresta ja ainutkertaisesta eurooppalaisesta elpymispaketista. Nämä varat on ohjattava ennen kaikkea ilmaston ja ympäristön tilaa ja yhteiskuntiemme digitalisaatiota edistävällä tavalla.

Marinin mukaan on varmistettava, että yritykset Euroopassa ovat iskukykyisiä, kun kasvu käynnistyy.

– Me emme saa käpertyä vain omaan sisämarkkinaamme vaan meidän on nähtävä sen yli. EU:ssa käynnistynyt strategisen autonomian keskustelu on Euroopalle kriittisen tärkeä kysymys.

Yhdysvallat ovat valinneet uuden johdon johtamaan maataan ja sen ulkosuhteita.

– Tulevan presidentin Joe Bidenin lausunnot luovat toivoa Yhdysvaltojen paluusta monenkeskiseen yhteistyöhön ja aitoon kumppanuuteen Euroopan kanssa. Yhdysvallat on Suomelle tärkeä kumppani. Pidämme tärkeänä suhteidemme jatkuvuutta, laaja-alaisuutta ja pitkäjänteisyyttä.

”Tässä SDP:n järjestökoneisto voi taas osoittaa voimansa.”

Ensi huhtikuussa Suomi äänestää kuntavaaleissa. Marin painotti, että kuntavaaleissa ratkaistaan ihmisten arjen asioita.

– Peruspalvelut, koulutus ja myös elinvoimaisuuden kysymykset ratkaistaan monin osin kunnissa. Kunnissa päätetään, miten perheet pärjäävät, millaisen koulutuksen lapsemme saavat ja miten turvaamme jokaiselle ihmisarvoisen ikääntymisen.

– Sosialidemokraattien listoilla ympäri Suomen on jo hyvin ehdokkaita, mutta loppukiriä tarvitaan. Kannustan kaikkia lähtemään SDP:n kuntavaaliehdokkaaksi tai tukiryhmiin ja vaikuttamaan oman kotikunnan tulevaisuuteen. Meidän on myös pohdittava, miten kohtaamme suomalaiset vaalikentillä uusin tavoin, terveysturvallisesti. Valmistelutyötä tehdään yhdessä kuntien, piirien ja puoluetoimiston kanssa. Uskon, että SDP:llä on rohkeutta kokeilla uusia kohtaamisen ja kampanjoinnin muotoja. Tässä SDP:n järjestökoneisto voi taas osoittaa voimansa.

Marinin mukaan varsinkin vaikeina aikoina on erityistä merkitystä sillä, ketkä yhteisistä asioista päättävät.

– Meille tärkeitä ovat ihmiset ja inhimillisyys.