Marja-alan ihmiskauppatutkinnassa vangittu TEMin hallitusneuvos vapautettiin – epäillään yhä rikoksista

Marja-alan ihmiskauppatutkinnassa vangittu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallitusneuvos Olli Sorainen vapautettiin perjantaina tutkintavankeudesta. Sorainen vapautettiin tutkinnanjohtajan määräyksellä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisin mukaan Soraista epäillään edelleen törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Hänen vangitsemisensa jatkamista ei kuitenkaan enää pidetty tarpeellisena.

- ​​​​​​​Poliisi on viikon aikana tehnyt tarvittavat kuulemiset. Enää ei ole syytä pitää epäiltyä vangittuna, vaikka rikosepäily ei ole poistunut. Jatkamme esitutkintaa aktiivisesti, sanoi keskusrikospoliisin (KRP) tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi tiedotteessa.

Sorainen vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa viime sunnuntaina syytä epäillä -perusteella. Se on kahdesta vangitsemisperusteesta lievempi ja tarkoitti, että saadakseen jatkoa Soraisen vangitsemiselle poliisin olisi pitänyt toimittaa tuomioistuimelle lisänäyttöä viikon kuluessa.

SORAISEN rikosepäilyt liittyvät tutkintaan, jossa marjanpoimijoiden epäillään joutuneen ihmiskaupan uhreiksi Suomessa vuosina 2020-2022. Jutussa on kaksi muuta ihmistä edelleen vangittuina törkeästä ihmiskaupasta epäiltynä. He ovat Polarica Marjanhankinta -yrityksen entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo ja thaimaalainen nainen, joka on välittänyt thaimaalaisia marjanpoimijoita Suomeen.

STT tavoitti perjantaina tutkinnanjohtaja Mäntyniemen, joka sanoi, ettei jutusta voida vielä kertoa enempää julkisuuteen esitutkintaa vaarantamatta.

Aiemmin poliisi on kertonut, että jutussa epäillään, että poimijoita on erehdytetty ja riistetty ja että heillä on teetetty pakkotyönomaista työtä. Lahjusten avulla epäillään saadun merkittävää hyötyä ja helpotusta marjanpoimintayrittämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa.