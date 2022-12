”Marjanpoimintaan liittyy nykymuodossaan riskejä” – ministeriö valmistelee poimijoiden asemaan parannusta

Ulkomaalaiset luonnonmarjojen poimijat aiotaan siirtää kausityölain piiriin, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ministeriössä on valmisteltu kausityölain asetuksen muutosta, jonka myötä maahantuloa varten vaadittaisiin työsopimussuhde poimijan ja yrityksen välillä.

Luonnontuotteiden keruun muuttamista kausityöksi valmisteltiin jo viime keväänä, sillä ministeriön mukaan Thaimaa on toistuvasti vaatinut, että poimijoiden maastalähdön edellytyksenä keräämisen pitäisi olla työsuhteista. Muutosta ei kuitenkaan tuolloin viety läpi, koska Thaimaa perääntyi vaatimuksestaan ja aikaa satokauden alkuun ja muutosten tekemiseen oli hyvin vähän.

TEM kuulee nyt sidosryhmiä asetusmuutokseen liittyen. Sidosryhmät voivat antaa lausuntonsa 2. helmikuuta mennessä.

TEMin mukaan muutos pienentäisi ansiotasoon liittyvää riskiä ja toisi poimijat työsuhteita sääntelevien lakien piiriin. Ulkomaalaisia luonnonmarjojen poimijoita koskisivat työntekijöiden suojaksi säädetyt lait kuten työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki.

MARJALAKI eli laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta tuli voimaan viime vuoden kesäkuussa. TEMin mukaan uusi laki ei kuitenkaan ole kokonaan poistanut epäkohtia.

- Syksyn aikana esiin tulleet vakavat rikosepäilyt myös osoittavat, että marjanpoimintaan liittyy nykymuodossaan poimijan kannalta merkittäviä riskejä, mikä on myös yksi keskeinen syy siirtyä työsuhteisuuteen, tiedotteessa kirjoitetaan.

Marjanpoimintaan kytkeytyvässä esitutkinnassa on selvitetty epäiltyä törkeää ihmiskauppaa, törkeää lahjuksen ottamista ja törkeää virka-aseman väärinkäyttöä. Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan esitutkintakokonaisuus on laajentunut tutkinnan edetessä ja asiaan liittyvien henkilöiden määrä on kasvanut.

Esitutkinnan keskiössä on kaksi Suomessa toimivaa marja-alan yritystä sekä thaimaalainen yritys, joka rekrytoi marjanpoimijoita Suomeen.

VIRANOMAISET ovat epäilleet, että thaimaalaisia marjanpoimijoita on joutunut Suomessa ihmiskaupan uhreiksi vuosina 2020-2022.

KRP epäilee TEMin Olli Soraista törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä ja törkeästä lahjuksen ottamisesta. TEM on pidättänyt hallitusneuvos Soraisen virastaan rikostutkinnan ajaksi.

Sorainen on toiminut TEMissä vastuullisena virkamiehenä muun muassa marjalain valmistelussa.

Poliisi on kertonut epäilevänsä, että lahjusten avulla olisi helpotettu marjanpoimintayrittämisen viranomaisprosesseja. Asianajajansa mukaan Sorainen kiistää rikosepäilyt.