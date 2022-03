Markku Kanerva paljasti Huuhkajien uuden kapteenin

Huuhkajien uusi kapteeni on maalivahti Lukas Hradecky. Asiasta kertoi Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva perjantaina etälehdistötilaisuudessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kapteenistoon kuuluvat lisäksi Teemu Pukki, Rasmus Schüller ja Daniel O’Shaughnessy.

Valmennusjohdon valitsema kapteenisto päätettiin Huuhkajien harjoitus- ja pelileirillä Espanjan Murciassa. Suomi kohtaa Murciassa harjoitusottelussa Islannin huomenna lauantaina ja Slovakian ensi tiistaina.

- Meillä on kapteenistossa maalivahti, yksi puolustuslinjasta, yksi keskikentältä ja yksi hyökkäyksestä. He ovat keskenään vähän erityyppisiä henkilöitä, mutta uskon, että he pystyvät hyvin yhteistyöhön ja hoitamaan hommansa, Kanerva sanoi.