Markku Ollikainen arvelee vielä päätyvänsä Säätytalolle – ottaa nyt kantaa myös somepuheisiin: ”En minä niistä jaksa välittää”

Ollikaisen sijaan hallitusneuvotteluja käyville puolueille luennoi toinen kovan luokan asiantuntija, Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri Petteri Taalas.

Ilmastopaneeli ja Taalas ovat eri linjoilla hiilinielujen roolista Suomen lakiin kirjatun hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa. Tämä on herättänyt huolestuneisuutta.

– Seuraavan kauden tärkeimpiä asiakokonaisuuuksia ilmastopolitiikan kannalta on hiilinielujen pelastamisohjelma. Ilmastopaneelin sivuuttaminen on tässä suhteessa hyvin huolestuttavaa. Tavoitteisiin sitoutuminen ei merkitse mitään, ellei olla valmiita toimiin, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi eilen Twitterissä.

Media on kysellyt hallitusneuvottelijoilta, aiotaanko Ollikaista kutsua lainkaan neuvotteluihin.

’Hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi eilen hallitusneuvottelujen ensimmäisen päivän jälkeisessä tiedotustilaisuudessa, että jatkossa kuunnellaan paljon asiantuntijoita.

– Varmasti myöskin Ollikaista. Taalas on erittäin arvostettu maailmalla…Kuuntelimme häntä oikein mielellämme, Orpo totesi.

– Minun mielestäni on ilmiselvää se, että Markku Ollikaista varmasti tullaan kuulemaan myös ja kutsumaan tänne Säätytalolle, hallitusneuvotteluihin osallistuvan RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi tänään aamulla.

DEMOKRAATIN tänään puoliltapäivin haastattelema Markku Ollikainen kertoo, ettei ole toistaiseksi saanut kutsua hallitusneuvotteluihin.

Hän suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti ja pohtii, että asioihin ja kutsuihin vaikuttaa se, millä tahdilla hallitusneuvottelupöydissä edetään.

Ollikainen arvioikin kutsun hallitusneuvotteluihin hänellekin Ilmastopaneelin asiantuntijana vielä tulevan.

Eilen perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kehui Taalasta ja sanoi hänen tuovan monesti hieman erilaisen näkökulman esimerkiksi metsiin ja hiilinielukeskusteluun.

– Ehkä edellisen hallituksen luottamus Ilmastopaneeliin yksinomaisena asiantuntijaelimenä ja lisäksi ilmastopolitiikan irrottaminen esimerkiksi talouden, ostovoiman ja ihmisten pärjäämisen kehikosta, niin ehkä tämä hallitus tulee suhtautumaan näihin asioihin hieman realistisemmin ja pragmaattisemmin, Purra sanoi.

SAMAINEN tematiikka oli Purran mielessä eilen myös Twitterissä.

– Viime syksynä totesin budjettikeskustelun ryhmäpuheenvuorossani, että energia- ja ilmastopolitiikassa kannattaa kuunnella monipuolisesti tieteen asiantuntijoita, ei vain ilmastoasiantuntijoiksi kääntyneitä entisiä kommunisteja. Hyvä sääntö monelle foorumille, hän tviittasi.

Tarkkaan ottaen Purra ei viittaa tviitissään suoraan mihinkään tahoon, esimerkiksi Ilmastopaneeliin eikä myöskään nimeä ketään yksilöidysti ”entisiksi kommunisteiksi”.

Moni kuitenkin arvaillee Purran tviitin voivan viitata ainakin Markku Ollikaiseen. Ollikaisella on opiskelija-ajoilta taustaa ASS:stä eli Akateemisen Sosialistiseuran puheenjohtajana. Ollikaisen mukaan lyhyt tausta ei ole ollut mikään salaisuus, mutta hän ei osaa arvioida, onko Purra ollut asiasta tietoinen.

20. syyskuuta viimevuotisessa budjettikeskustelussa Purra on todennut eduskunnan pöytäkirjan mukaan: ”Jos laittaisitte virkakoneiston hoitamaan huoltovarmuuden ja kohtuuhintaisen energian tapaisia kysymyksiä, asiat olisivat paremmin. Yhdessäkin ministeriössä on energiaosastolla 50 virkamiestä. Kuunnelkaa energiapolitiikan ja luonnontieteiden asiantuntijoita, älkää vain ilmastoasiantuntijoiksi kääntyneitä entisiä kommunisteja.”

Myöhemmin keskustelussa vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne sanoi, että hänen tietääkseen”kommunismin määritelmä ei ole se, että on eri mieltä perussuomalaisten kanssa”.

– Entä ilmastopaneeli? Purra huudahti tähän.

MARKKU Ollikainen naurahtaa Purran eiliselle tviitille ja kommentoi sen alkuosaa sanoen yhtyvänsä siinä Purran näkemykseen:

– Onhan hyvä kuunnella monia asiantuntijoita. Ilmastostopaneelissahan niitä on sitten se 15, hän huomauttaa.

– Politiikkaahan tuo on. Eiköhän sen muuten voi jättää omaan arvoonsa, Ollikainen toteaa tviitistä kaikkineen.

Erilaisten Twitterissä itseensä kohdistuvien leimaamisten hän uskoo viittaavan ainakin joiltain osin nuoruuden opiskelijaliike-taustaan.

– En minä niistä jaksa välittää, Ollikainen kuittaa.

– Haetaan kaikki keinot, joilla näytetään, että ei ole uskomista eikä tuota tarvita. Tämä on kai aika normaalia nykyaikana. Siirretään keskustelu ja huomio sekundäärisiin asioihin, jotta todellisesta asiasta ei tarvitse puhua.

Ollikaisen vetämä Suomen ilmastopaneeli on ilmastolain mukainen valtioneuvoston asettama riippumaton tieteellinen asiantuntijaelin, jossa on oltava edustus eri tieteenaloilta. Valtiotieteen tohtori Ollikainen on itse ympäristöekonomian emeritusprofessori.

OLLIKAINEN kertoo, ettei hän anna erilaisten kommenttien häiritä työntekoaan Ilmastopaneelin puheenjohtajana.

Hän toteaa, että esimerkiksi Purralla on kokemusta hänen tavastaan työskennellä ja puoluejohtajana hän tietää, missä ilmastopaneeli voi auttaa.

Ollikainen lisää myös, että on puolueen puheenjohtajien valinta, keitä he haluavat kuunnella ja mitä he pitävät poliittisesti tarkoituksenmukaisena.

Ollikaisen mukaan on kuitenkin selvää, ettei tuleva hallitus pääse pakoon nimenomaan EU:stä tulevia vuoteen 2030 ulottuvia ilmastotavoitteita. Suomea velvoittavat tavoitteet ovat peräisin EU:n maankäyttösektoria koskevasta politiikasta ja taakanjakosektorin politiikasta. Hän kaipaa vakavaa suhtautumista myös hiilinieluihin.

– Hallitus tarvitsee päätöksiä taakanjakosektorin päästöjen vähentämisestä ja maankäyttösektorin turvaamisesta. Ne tulevat EU:sta. Eivät ne ole kenenkään hihhulin tai Ilmastopaneelin keksintöjä, Ollikainen sanoo.

– Jos he ovat viisaita, he varautuvat siihen. Jos he eivät varaudu, kustannus kansantaloudelle on sitten paljon suurempi, jos ei varauduta.

Jo eilen Demokraatin haastattelussa Ollikainen varoitti, miten varautumattomuus voisi tarkoittaa Suomelle jopa miljardien eurojen laskua.

Ollikainen summaakin, että toimia tarvitaan, olipa hallituksen poliittinen tai ideologinen lähestymistapa mikä hyvänsä.

– Käyttääkseni Purran termiä, jos he ovat järkeviä ja pragmaattisia, totta kai he ottavat lusikan kauniiseen käteen näissä asioissa.

