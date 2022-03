Markus Granlund Ylelle: ”En halua kommentoida. Mutta olen jättänyt Ufan”

Jääkiekkohyökkääjä Markus Granlund vahvisti Ylelle, ettei hän jatka KHL-joukkue Salavat Julajev Ufan palveluksessa. Aiemmin venäläinen Championat kertoi Granlundin lähdöstä lähteisiinsä vedoten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- En halua kommentoida. Mutta olen jättänyt Ufan, Granlund viestitti Ylelle.

Granlund pelasi Ufassa toista kauttaan ja on muodostanut tehotrion Teemu Hartikaisen ja Sakari Mannisen kanssa. Granlund on tehnyt tällä kaudella 41 ottelussa pisteet 8+30=38 ja on ollut joukkueen paras pistemies. Manninen (19+13=32) on joukkueen sisäisessä pörssissä toisena ja Hartikainen (13+11=24) kuudentena.

Ketju pelasi yhdessä myös Pekingin olympialaisissa, joissa Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti kultaa. Hartikainen (2+5=7) ja Manninen (4+3=7) kuuluivat Leijonien tehomiehiin, mutta Granlundin turnaus oli rikkonainen.

Granlund jätti alkusarjan Latvia-ottelun kesken loukkaantumisen takia, otti seuraavassa ottelussa Ruotsia vastaan 5+20 minuutin rangaistuksen ja sai suihkukomennuksen. Hän saalisti olympiajäillä vain yhden syöttöpisteen kuudessa ottelussa.

Ufa aloittaa KHL:n pudotuspelit tänään Sibir Novosibirskiä vastaan.