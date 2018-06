Masinoinnista syytetty Kokoomusnuorten puheenjohtaja toivoo nyt Petteri Orpolta aktiivisuutta Nato-jäsenyyden edistämisessä

Henrik Vuornos on työskennellyt ennen Kokoomusnuorten puheenjohtajuuttaan puolueen eduskuntaryhmän tiedotussihteerinä sekä opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen (kok.) erityisavustajana.

– Kokoomus kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Jäsenyydellä olisi ennaltaehkäisevä, Suomen turvallisuutta parantava vaikutus ja se vahvistaisi Suomen kansainvälistä asemaa, kokoomuksen uudelleenvalittu puheenjohtaja Petteri Orpo totesi tänään linjapuheessaan kokoomuksen puoluekokouksessa Turussa.

Vanhan kannan toistamisessa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, mutta se pantiin merkille, että sanat palkittiin poikkeuksellisen pitkillä ja voimakkailla aplodeilla.

Asiaan kiinnitti ensimmäisenä huomiona Iltalehti, joka oli käynyt kysymässä Petteri Orpon esikunnasta, mistä oli kyse.

Iltalehden mukan esikunnasta oli annettu ymmärtää, että aplodeissa olisi ollut kyse vain hyvin Nato-myönteisten kokoomusnuorten masinoimasta tempusta.

Käytännössä kuitenkin koko sali taputti Orpon sanoille. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen arveli Iltalehdelle, että näin kävi, koska kokousväki halusi kuulla kokoomuksen Nato-kannan suoraan puheenjohtajan suusta.

”Orpo otti ensimmäisen kerran selväsanaisesti ison yleisön edessä kantaa.”

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos toteaa Demokraatille, että Nato-jäsenyyden kannattaminen on ollut kokoomuksen pitkä linja vuodesta 2006.

– Sanoisin, että tässä on kyse siitä, että nyt puolueen puheenjohtaja Orpo otti ensimmäisen kerran selväsanaisesti ison yleisön edessä kantaa näin. Se oli vahva viesti siitä, että me olemme myös valmiit tekemään töitä sen eteen, että tämä asia Suomessa edistyisi. Luulen, että tästä syystä tuli aplodit, että puhuttiin asioista niiden oikeilla nimillä, hän toteaa.

– Kokoomusnuorethan antaa aplodit tietysti kaikille hyville asioille, mutta taisi olla niin, että koko sali aika laajasti taputti tässä kohtaa, Vuornos toteaa masinointiväitteistä.

Vuornos kertoo, että myös kokoomusnuoret on pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että Orpo nostaisi Nato-jäsenyyden hakemisen esiin. Hän sanoo, että Kokoomusnuorten piti valvoa sitäkin, että puolueen ulkopoliittiseen asiakirjaan tulee samat sanamuodot kuin ennenkin.

– Kirjaushan siinä on, että kokoomuksen mielestä Natoon kannattaisi hakea lähivuosina. Ehkä se isoin huoli on siinä, että vaikkapa presidentinvaaleissa ja muualla kukaan ei ole puolustanut Nato-jäsenyyttä. Koska kukaan ei julkisuudessa puolusta Nato-jäsenyyttä, niin kannatus sotilasliittoon liittymiselle laskee… Jos se on oikeasti meidän tavoite niin sitten sitä pitää uskaltaa vähän puolustaakin.

Oliko aplodeissa kyse myös viestistä Niinistölle?

Vuornos olettaakin nyt, että Orpo pitää aktiivisesti esillä kokoomuksen Nato-kantaa niin Suomessa kuin Euroopassa.

– Toki kokoomus ei voi asioista toistaiseksi yksin päättää tässä maassa, että sitten on myös tärkeätä luoda sellaista rakentavaa dialogia muihin suuntiin Suomen turvallisuusratkaisuista.

Vuornos toivoo niin ikään, että Orpo pitäis asiaa esillä tasavallan presidentin suuntaan.

Niinistö on usein selvittänyt Nato-kantaansa monisanaisesti ja -tulkintaisestikin.

– Tässä olosuhteessa, jossa me olemme, minä en kannata Natoon liittymistä, hän pohti pitkässä vastauksessaan viime joulukuussa.

– Suomalaiset eivät tue Nato-jäsenyyttä ja minä olen suomalainen, tasavallan presidentti sanoi taasen aivan hiljattain Financial Timesille.

Henrik Vuornos katsoo, ettei kokoomuksen puoluekokouksessa koeta, että Niinistö olisi pettänyt porukan asiassa.

– En usko. Niinistö nauttii muilta osin suurta kansanluottamusta, ei tämä vaikuta varmaan laajempaan mielipiteeseen presidentistä.

Petteri Orpo ei halunnut arvioida puoluekokouksen mediatilaisuudessa tasavallan presidentin Nato-linjoja.

– Meillä on selkeä tavoite, selkeä linja, mutta on selvää, että sen toteuttaminen edellyttää Suomessa laajempaa yhteistyötä ja konsensusta… Kannatuksen ja hyväksynnän pitää olla suomalaisten puolueiden eduskunnan enemmistöllä. Sen eteen teen kokoomuksen puheenjohtajana töitä, että se olisi mahdollinen, hän sanoi.

Niinistö kommentoi Naantalissa.

Presidentti Sauli Niinistö ei ole innostunut roolista Nato-vankkureiden vetäjänä. Niinistön mukaan hän on kolmissa viime presidentinvaaleissa ilmaissut Nato-kantansa.

– Nyt pitäisi olla muuttamassa oma kanta ja heti perään suomalaisten kanta. Se on vähän naiivia ajattelua, hän sanoi medialle Naantalissa.

Niinistön kannoista on kertonut STT.

– Jos joku ajaa jotakin asiaa, niin hänen tai heidän pitäisi olla niin vahvoja, että he saavat sanomansa läpi, Niinistö painotti ilmeisesti kokoomuksen puoluekokoukseen viitaten.