Matias Mäkynen hehkuttaa miljardihanketta: ”Yhtenä isona syynä Suomen runsas tuulivoimarakentaminen”

Norjalainen yhtiö Blastr Green Steel (Blastr) suunnittelee vihreää terästä tuottavan tehtaan sekä integroidun vedyn tuotantolaitoksen perustamista Inkooseen. Hanke on yksi Suomen suurimmista teollisuusinvestoinneista. Rane Aunimo Demokraatti

Monet poliitikot ovat jo ehtineet hehkuttaa suunnitelmaa.

– Upea useiden miljardien investointiuutinen Inkoosta. Vihreän teräksen tehdas työllistäisi suoraan toista tuhatta. Yhtenä isona syynä Suomen runsas tuulivoimarakentaminen ja valtion toimet sen edistämiseksi. Investoinnin toteutumiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen twiittaa.

Hankkeen investoinnin arvo on noin neljä miljardia euroa. Tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2026 lopulla.

Myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kiittelee hanketta.

– Tämä miljardien investointisuunnitelma luo luottamusta tulevaan. Teollisuus etsii kestävän vihreän talouden pohjaa. Ratkaisumme kotimaisessa energiassa ovat olleet oikeita.

Ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr.) puolestaan sanoo, että vihreä siirtymä houkuttelee Suomeen isoja investointeja.

– Elinkeinoelämä tukee Suomen hiilineutraaliustavoitetta ja huomioi kasvavissa määrin myös luonnon monimuotoisuuteen liittyvät näkökulmat. Nyt ei ole syytä painaa niiden osalta jarrupoljinta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo taas sanoo, että Inkoon jätti-investointi toisi elinvoimaa koko läntiselle Uudellemaalle ja korostaisi myös rantaradan tärkeyttä.

– Rantaradan kunnostaminen on tärkein ratahanke Helsingistä länteen ja junat on saatava pysähtymään Inkoossa.

Kokoomuksen ryhmänjohtaja Kai Mykkänen kirjoittaa, että hanke kuvaa millaisia mahdollisuuksia Suomen hyvinvoinnin ylläpitoon puhtaan energian suurvallaksi ryhtyminen voi tarkoittaa.

– Toki tässäkin hankkeessa ympäristöasiat hoidettava kunnolla.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo puolestaan tiedotteessa olevansa erittäin tyytyväinen, että pitkään työstetyn projektin sijaintipäätös on nyt vahvistettu.

– Blastrin päätös sijoittua Inkooseen on osoitus suomalaisen teollisuuden ja infrastruktuurin kilpailukyvystä. Suomi on erinomainen paikka hiilineutraalille teollisuudelle ja vähähiilisen teräksen valmistukseen. Meillä on vahva ja luotettava sähköverkko, hyvät olosuhteet päästöttömälle energiantuotannolle sekä toimiva logistiikka.

Hän arvioi, että hanke parantaa entisestään Suomen kilpailukykyä, vahvistaa osaamista sekä luo runsaasti työtä ja hyvinvointia.

Hankkeesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.