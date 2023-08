Matias Mäkynen puhui keskustan ”itsetutkiskelun paikasta” – nyt lentää Antti Kurvisen vastapallo: ”Vähän primitiivireaktio”

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko väläytti tänään Tampereella keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa puolueensa tukea hallitukselle, kun eduskunnassa käsitellään syyskuussa sen antamaa niin kutsuttua rasismitiedonantoa. Saarikon mukaan keskusta ei ole myöskään tekemässä yksittäisistä ministereistä epäluottamuslauseita.

Mäkysen mukaan varsinainen rasismiongelma on tällä hetkellä, että rasismia hyväksytään ja siedetään ministeritasolla saakka. Saarikon ehdolliseen tukeen myös hallituksen ministereille Mäkynen sanoi iltapäivällä Demokraatille, että ”keskusta käytännössä kuittaa Purran ja (Wille) Rydmanin ja muiden puheet”.

Mäkynen näkee, että keskusta ei vaikuta itsekään oikein tietävän, mikä heidän ”tolkun linjansa” on.

– Yrittävät samaan aikaan tukea ja olla oppositiossa. Jos omaa vaihtoehtoa ei ole tarjota, on helpompaa tukea hallitusta. Ehkä keskustalla on itsetutkistelun paikka, mikä puolueen tehtävä tässä ajassa on. Mielestäni tämä on jatkumoa keskustan epävarmuudelle ja epämääräisyydelle, mitä se myös hallituksessa kipuili monessa kohtaa.