Matias Mäkynen: Tämä on edellytys sinipunalle

Kokoomuksen joustaminen talouslinjassaan on SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen mukaan edellytys sille, että sinipuna voisi syntyä. Ennen kaikkea kysymys on siitä, mitä paljon puhutut luvut 6+3 pitävät sisällään. Johannes Ijäs Demokraatti

Kun olettaa saattoi, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää edelleen kiinni puolueensa kynnyskysymyksestä eli valtiontalouden sopeutuksesta kuudella miljardilla alkaneella vaalikaudella ja kolmella seuraavalla (6+3).

Eilen puhetta herätti se, että kokoomuksen eduskuntaryhmä ei enää suoraan ilmaissut kynnyskysymystä hallitustunnustelukysymyksiin vastatessaan.

SDP linjasi omissa vastauksissaan hallitustunnustelijan kysymyksiin, että kasvu- ja työllisyystavoitteet yhdessä suorien sopeutustoimien kanssa vahvistaisivat julkista taloutta yhteensä 3,5-6 miljardilla eurolla. SDP siis vannoo tässä yhteydessä voimakkaasti kasvupolitiikan nimiin, kun taas kokoomuksessa muun muassa suorat menoleikkaukset näyttelevät suurempaa roolia.

– Ennen kaikkea kysymys on siitä, mitä 6+3 pitää sisällään, minkä verran siitä pystytään hoitamaan kasvun ja työllisyyden kautta, minkä verran on suoria menoleikkauksia, minkälaisella ajoituksella, miten verotuspäätökset ovat mukana. Kyllähän se sisältö kaikista tärkein on, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoi tänään medialle eduskunnassa sen jälkeen, kun Petteri Orpo oli pitänyt oman tiedotustilaisuutensa tunnustelukysymyksiin tulleista vastauksista.

Mäkynen viittasi myös Helsingin Sanomien tuoreeeseen uutiseen, jossa valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä totesi, että VM:n esittämä kuuden miljardin euron julkisen talouden sopeutus yhdessä vaalikaudessa edellyttäisi myös sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaaliturvasta ja koulutuksesta leikkaamista.

Mäkynen muistutti, että SDP:n kynnyskysymys on, että sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen tai sosiaaliturvaan ei leikkauksia pidä kohdentaa. Orpon puheiden hän taasen tulkitsi edelleen kuulostavan siltä, että kokoomus aikoisi leikata sotesta, mikä voi johtaa hoitajien työttömyyteen.

Kokoomuksen suuntaan ei Mäkysen mielestä ole erityistä lähentymistä tapahtanut.

– Me annoimme vastaukset oman vaaliohjelmamme ja talouslinjamme pohjalta eikä ole käyty mitään neuvotteluita, joissa olisi lähennytty. Hallitusneuvottelut käydään aikanaan, jos kutsu käy, eikä sinänsä ole mitään sen kummempaa vastaantuloa minun mielestäni tullut suuntaan tai toiseen. Minun mielestäni vähän ylitulkittiin kokoomuksen kysymyksenasettelujakin. He ovat selkeästi puhuneet koko ajan 6+3:sta, mutta sisältöhän siinä ratkaisee kuitenkin.

KOKOOMUS halua porrastaa ja lyhentää ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

– Ansiosidonnaisen porrastaminen tai ansiosidonnaisen leikkaaminen erityisesti on meille vaikea kysymys. Me emme sitä halua tehdä. Ansiosidonnaisen jokin rakenteellinen muutos voisi tulla kysymykseen, jos sille pystytään oikeasti osoittamaan työllisyysvaikutusta ja niin, että se ei työttömien tilannetta heikennä, mutta tällaisia esityksiä ei nyt juurikaan ole esillä ollut, Matias Mäkynen totesi.

SDP haluaa lisätä työllisyyttä erityisesti koulutuksen ja ihmisten terveyden edistämisen kautta.

– Työllisyys on kaikesta tärkein keino, jolla julkista taloutta tasapainotetaan.

Media kysyi Mäkyseltä myös suoraan, voisiko SDP olla mukana hallituksessa, joka porrastaisi tai lyhentäisi ansiosidonnaista. Mäkynen kritisoi kokoomusta:

– Ne ovat tosi kovia keinoja rangaista ihmisiä työttömyydestä ja nähdä ikään kuin, että ihmiset ovat työttömänä omasta syystään ja sen takia, että ovat jotenkin laiskoja. SDP ei lähtökohtaisesti lähde leikkaamaan ansiosidonnaista, Mäkynen vastasi.

Hän totesi perään, että jos on hyviä esityksiä siitä, miten ansiosidonnaisen rakennetta voidaan muuttaa ja saada ihmisiä ottamaan helpommin vastaan työpaikkoja esimerkiksi sovittelua kehittämällä, niitä voidaan harkita.

– Mutta emme me ansiosidonnaista lähde leikkaamaan.

Mäkynen sanoi, että porrastaminen voisi olla teoriassa mahdollista tehdä niin, että työttömyysturvan alkuvaiheeseen laitetaan jokin bonus, mutta esimerkiksi kokoomus ei ole hänen käsittäkseen puhunut tällaisesta vaihtoehdosta koskaan, joten ajatus on melko teoreettinen.

Mäkysen mukaan puhe rakenteellisesta uudistamisesta ei ole uutta, sillä esimerkiksi ansiosidonnaisen euroistaminen oli esillä viime hallituskaudellakin.

Kokoomus on puhunut myös indeksijarrusta eli indoksisidonnaisten menojen supistamisesta.

– Jos indeksijarru tarkoittaa sitä, että leikataan sotesta, koulusta ja sosiaaliturvasta, näihin emme halua koskea, mutta kyllähän meillä indeksisidonnaisia menoja yhteiskunnassa on muitakin. Niitä ollaan valmiita kyllä katsomaan mutta hyvinvointivaltion ydintoimintoja haluamme suojella, Mäkynen paalutti.

SDP:N varapuheenjohtajan mukaan SDP:n asenne on koko ajan ollut päästä hallitukseen mukaan, jos se on mahdollista ja kutsu tulee sekä tarvittavat kompromissit löydetään. Hän painotti, että pallo on Petteri Orpolla ja kokoomuksella.

Mäkysen tuntuma on kuitenkin edelleen sama kuin ennen vaaleja eli Petteri Orpon ja perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran ensisijainen vaihtoehto on porvaripohja ja oikeistohallituksen muodostaminen.

– Ei meidän arvio tämän suhteen ole mihinkään muuttunut. He hakevat kovaa oikeistolinjaa. Me tarjoamme sille vaihtoehdon, olemme valmiit neuvottelemaan, mutta ei tämän suhteen mikään ole vaalia edeltävään aikaan muuttunut.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi eilen Ilta-Sanomille ajatuksiaan siitä, että kokoomus oli jättänyt hallitustunnustelijalle vastatessaan kynnyskysymyksiensä joukosta pois 6+3-sopeutustarpeen. Lehti kirjoitti Lindtmanin sanoneen, että talouskysymyksissä kaikkein suurimmat erot SDP:n ja kokoomuksen välillä näyttäisivät tasoittuneen.

– Yksikään puolue Liike nytiä ja KD:ta lukuun ottamatta ei ole suoraan ilmoittanut kuittaavansa VM:n esittämää 6 miljardin sopeutusta sellaisenaan. Lisäksi kokoomus ei enää ilmoita, että 6 miljardia on kynnyskysymys. Kyllä tämä tarkoittaa sitä, että talouskysymyksissä kaikkein suurimmat erot näyttäisivät tasoittuneen, Lindtman sanoi IS:ssa.

Demokraatti kysyi Mäkyseltä, jakaako hän näkemystä, että lähentymistä olisi tapahtunut SDP:n suuntaan sen vuoksi ettei 6+3:a enää mainittu.

– Tietysti sitä voi toivoa, että jotain kompromissihalua kokoomuksella olisi. Minä en näistä kirjallisista aineistosta vielä kauhean pitkälle meneviä johtopäätöksiä osaisi tehdä. Kyllä se tietysti toivottavaa on, että kokoomus tulee vastaan ja joustaa talouslinjassaan. Se on meidän toiveemme ja varmaan edellytys sille, että sinipuna voisi syntyä.

Kysyttäessä kuinka yhtenäisesti SDP olisi menossa hallitukseen, Mäkynen sanoo, että linja on ollut hyvin yhtenäinen kaikissa käydyissä keskusteluissa.

– Meillä on selvät reunaehdot ja rajat mutta kuitenkin selvä, vakava suhtautuminen siihen, että me olemme tässä prosessissa mukana. Kukaan ei ole esittänyt sellaista, että nyt pitäisi suoraan jättäytyä oppositioon tai sen enempää myöskään ruveta antamaan jotenkin periksi tässä vaiheessa kokoomukselle, että olisimme valmiit tekemään mitä vain päästäksemme hallitukseen. Hyvin yhtenäinen linja.