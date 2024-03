Matias Mäkyseltä madonluvut hallitukselle

Hallituksen työmarkkinauudistukset pohjautuvat pääasiassa virheellisiin väittämiin, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen. Demokraatti Demokraatti

– Hallitus perustelee lakko-oikeuden rajoittamista erityisesti sillä, että esitys on linjassa pohjoismaisen käytännön kanssa. Tämä on virheellinen väittämä. Hallituksen tavoite rajoittaa lakko-oikeutta ei ole pohjoismaisen lainsäädännön eikä oikeuskäytännön mukainen, Mäkynen avaa tiedotteessaan.

Mäkynen nostaa esiin myös työministeri Arto Satosen (kok.) kommentit poliittisten lakkojen keston rajoittamisesta Ruotsissa 1-2 tunnin mittaisiksi.

– Tarkkaa rajaa poliittisille lakoille Ruotsissa ei ole ylipäätään olemassa. On mielestäni huolestuttavaa, että hallitus voi paitsi antaa eduskunnalle toistuvasti väärää tietoa, myös pohjata lainsäädäntönsä etujärjestöiltä saatuihin, paikkaansa pitämättömiin väittämiin. Vähimmäisseuraus väärän tiedon antamisesta tulisi olla anteeksipyyntö ja virheen korjaaminen, mutta tällaisilla asioilla ei näytä olevan Petteri Orpon hallitukselle merkitystä, kansanedustaja paukauttaa.

KYSE ei ole vain lakko-oikeuden rajoittamisesta, vaan hallituksen työmarkkinaheikennykset perustuvat kokonaisuudessaan virheellisille väittämille, arvostelee Mäkynen.

– Hallitus puhuu toistuvasti pohjoismaisesta mallista ja suomalaisen työelämän viemisestä pohjoismaiselle tasolle. Tämän retoriikan viljelemistä jatketaan, vaikka useat tahot ovat huomauttaneet, että hallituksen uudistukset eivät ole pohjoismaista mallia nähneetkään. Pohjoismaiseen malliin kuuluvat kiinteänä osana yhteistyö ja tasapuolinen sopiminen, jossa molemmat voittavat. Hallitus on sen sijaan etsimällä etsinyt naapurimaistamme vain heikennyksiä ja kutsuu niitä uudistuksiksi.

Mäkysen mukaan hallituksen leikkausten seurauksena esimerkiksi työttömyysturvan taso Suomessa tulee alittamaan pohjoismaisen tason merkittävästi.

– Suomessa esimerkiksi ansiosidonnainen on jo nyt muita pohjoismaita matalampi. Tanskassa korvausaste on jopa 90 prosenttia työttömyyttä edeltävästä palkasta ja Ruotsissa yli 70 prosenttia. Suomessa se on jo ennen Orpon hallituksen leikkausta ollut noin 60 %. Hallituksen tekemien leikkausten myötä ero Suomen ja Ruotsin ansiosidonnaisten välillä on nousemassa keskituloisella jopa 800 euroon kuukaudessa, kun ero tälläkin hetkellä on lähes 500 euroa ruotsalaisten eduksi.

Mäkynen sanoo, että ennen eduskuntavaaleja hallituspuolueet eivät paljastaneet olevansa valmiita jättämään työntekijät hallituksen politiikan yksipuolisiksi häviäjiksi. Siksi hallituksen väittämä siitä, että sen ajamilla uudistuksilla olisi äänestäjiltä saatu mandaatti, ei pidä hänen mielestään paikkaansa.