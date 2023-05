Matias Mäkyseltä tiukkaa tekstiä vappuna: ”Tämä on aito uhka”

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen huomioi vappupuheessaan tiistaina alkavat hallitusneuvottelut. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Huomenna Petteri Orpo aloittaa virallisesti neuvottelut konservatiivisen oikeistohallituksen muodostamiseksi. Puolueita yhdistävänä liimana Orpo on kertonut olevan nimenomaan sitoutuminen kuuden miljardin sopeutukseen. Tästä suurimman osan kokoomus haluaa toteutttaa suorilla menoleikkauksilla.

Mäkysen mukaan näin suuret leikkaukset tulevat johtamaan käytännössä varmasti heikennyksiin koulutuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sosiaaliturvassa.

– Näistä kohteista leikkaaminen kriisien yhä jatkuessa merkitsee niin suurta linjamuutosta kuluneeseen neljään vuoteen, että me sosialidemokraatit ilmoitimme Orpolle kynnyskysymykseksi näiden hyvinvointivaltion ydintehtävien suojaamisen. Koulutuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollosta ja sosiaaliturvasta ei mielestämme tule leikata.

MYÖS työelämän kysymykset pohdituttivat Mäkystä.

– Politiikan tutkijoiden mukaan kokoomuksen ja perussuomalaisten hallituspohja on Suomen historian oikeistolaisin sitten Lapuan liikkeen ja 1930-luvun. Siksi pelkona on, että työntekijöiden aseman heikentämistä ainakin yritetään jatkaa tulevalla kaudella. Paikallisen sopimisen varjolla ajetaan tilannetta, jossa työntekijöiltä poistuu lain ja työehtosopimuksen antama perälauta, jonka alle esimerkiksi palkkoja ei voi laskea. Tämä on aito uhka, jota vastaan tietysti tulemme toimimaan.

– Tähän valmistautuakseen kokoomuksesta on väläytelty myös lakko-oikeuden rajoittamista. Sipilän hallitus joutui aikanaan peruuttamaan kaikista vähiten pidetyistä heikennyksistään suurten mielenilmausten jälkeen. Toivottavasti Orpon ja Purran hallitus ei lähde rajoittamaan ihmisten perusoikeutta ilmaista mielipidettään esimerkiksi lakko-oikeutta rajoittamalla. Sen myötä Suomeen kohdistuisi hyvin kielteistä kansainvälistäkin julkisuutta.

Mäkysen mielestä historiasta voidaan oppia myös muuten, kuin jättämällä virheet uusimatta.

– Suomi on pieni maa ja rakennettu sotien jälkeen yhteistyöllä. Elintasomme nousu on koko historiamme ajan perustunut osaamiseen ja yhä uusien teknologioiden hyödyntämiseen. 90-luvun laman jälkeen velkoja maksettiin, kun Nokia ja teknologiayritykset vetivät Suomen uudelle vuosituhannelle vahvaan kasvuun, josta julkinen talouskin hyötyi.

– Yhteistyö, osaaminen ja kasvu. Näitä Suomen historian esimerkkejä meidän kannattaa hyödyntää, kun kaavailemme Suomen ja Euroopan jälleenrakennusta pandemian, Venäjän hyökkäyssodan ja energiakriisin jälkeen.