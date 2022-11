Matti Lahdensivulle Rafael Paasio-mitali – ”On vaikeaa arvioida, mitä yhdistyksemme olisi ilman Matin sitkeää ja nöyrää työtä aatteen vuoksi”

Jämijärven Työväenyhdistyksen aloitteesta Matti Lahdensivulle myönnettiin 20.11.2022 Rafael Paasio-mitali. Matti liittyi yhdistykseen helmikuussa 1971 ja on osallistunut sen toimintaan merkittävällä tavalla. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Lahdensivu on vetänyt aktiivisesti muita mukaan yhdistyksen toimintaan. Iän lisääntymisen myötä hän on ollut entistä enemmän yhdistyksen nuorempien toimijoiden tukija. Hän ei ole koskaan laskenut työtuntejaan työväenaatteen eteen tehdystä työstä ja hän on seissyt toverien rintamassa tukipilarina, johon olemme voineet vuosikymmenet nojautua.

Matti Lahdensivun ajatusmaailma ja tekonsa kertovat vahvasta sitoutumisesta sosialidemokraattisiin arvoihin niin osaamisellaan poliittisessa toiminnassa, että rivihenkilönä työjuhtana yhdistyksemme toiminnan ylläpitämisessä. Yhteistyökyvyillään hän on osoittanut koko Jämijärven kunnalle yhteisen talkootyön merkityksen toimiessaan talkooapuna eri yhdistyksille. Jämijärven työväentalon kunnostaminen ja ylläpitäminen on ollut käsistään taitavan Matin ja hänen veljiensä työsarkana vuosikymmenet.

– Matti on omalla rauhallisella ja lempeällä tavallaan tuonut mukaan toimintaan uusia aktiiveja eri vuosikymmenillä. Myös hänen perheensä on merkittävässä osassa koko yhdistyksen toiminnassa sekä vuosikymmenien luottamustoimien vaativassa työssä. On vaikeaa arvioida, mitä yhdistyksemme olisi ilman Matin sitkeää ja nöyrää työtä aatteen vuoksi ja onneksi tätä arvioita ei tarvitse tehdä, todetaan Rafael Paasio-mitalin anomuksen perusteluissa.