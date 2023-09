Matti Niemi avaa Demokraatille puoluesihteerivaalin dramaattisiakin käänteitä: ”Se on minun mielestäni täysin ymmärrettävää”

SDP:n puoluesihteerikisassa Jyväskylän puoluekokouksessa riitti käänteitä. Vastavalittu puheenjohtaja Antti Lindtman oli tehnyt eilen vaalivaliokunnassa tiettäväksi, että hänen ajattelussaan puoluesihteereiksi ja nimenomaan järjestörakennetta kehittämään sopisivat parhaiten joko Hanna Kuntsi tai Mikkel Näkkäläjärvi. Johannes Ijäs Demokraatti

Niinpä tänään ehdokkaista niin Kaisa Vatanen kuin Matti Niemi ilmoittivat omien ehdokaspuheittensa päätteeksi, että vetäytyvät kisasta. He poistuivat puheiden jälkeen puoluekokoustilasta.

Pian Niemi palasi takaisin onnittelemaan puoluesihteeriksi valittua Mikkel Näkkäläjärveä ja avasi myös Demokraatille tunnelmiaan vaalin jälkeen.

– Minulla on ihan hyvät tunnelmat. Minä uskon, että tällä puoluejohdolla, joka tänään valitaan, meillä on varmasti hyvä joukkue kasassa. Totta kai olisin ollut valmis ja halukas tähän tehtävään, mutta varmastikin tässä tilanteessa saadaan ihan hyvä kokonaisuus aikaiseksi, Turun kaupungin yhteysjohtajana työskentelevä Niemi sanoo.

Niemi kertoo, että Lindtman kävi eilen kaikkien puoluesihteeriehdokkaiden kanssa kahdenväliset keskustelut. Siinä hän oli avannut ehdokkailleen ajatteluaan siitä, miksi näkee, että Kuntsi ja Näkkäläjärvi sopisivat juuri nyt parhaiten puoluesihteeriksi.

– Arvostan sitä, että käytiin se keskustelu hänen kanssaan kasvotusten.

Keskustelut käytiin Niemen mukaan ennen kuin Lindtman avasi kantojaan vaalivaliokunnalle.

Niemi toteaa, että puolueessa on toimittu aiemminkin vastaavalla tavalla kuin Lindtman nyt eli puheenjohtajan kanta on ollut tiedosa.

– Ymmärrän sen myös sen, että puoluesihteeri on puoluejohtajan työpari. Silloin puheenjohtajalla on myös oma näkemyksensä asiaan. Se on minun mielestäni täysin ymmärrettävää.

PUOLUEKOKOUKSEN käytävillä oli kuitenkin myös pettymystä siihen, että Lindtmanin kanta oli tullut etukäteen julki eikä päästy käymään vaalia neljän ehdokkaan kesken. Vaalissa annettiin 57 tyhjää ääntä.

Niemi sanoo, että puoluesihteerivaalin pohjalta on turha tehdä puolueeseen jakolinjoja. Mieluummin käydään keskustelua politiikan asiasisällöistä.

– Kiistellään niistä ja sovitaan sitten niistä.

– Minä olen ollut itse puoluekokousedustajana monta kertaa ja ollut tekemässä niitä aloitteita, joilla varapuheenjohtajavaaleja ja puoluesihteerivaalia on viety ikään kuin pois vaalivaliokunnalta saliin tarkasteltavaksi. Kyllä minä siinä mielessä ymmärrän pettymyksen ehkä siihen, että kisa meni tällä tavalla. Se on hidas, pitkä muutos puolueen toimintakulttuurissa, joka elää ja toimii eteenpäin. Mutta varmasti sitten tulevissa puoluekokouksissa näihin toimintatapoihin ja keskusteluihin palataan.

Kaisa Vatanen totesi omassa puheessaan, että on puoluekokouksen järjestyssäännön mukaan puheenjohtaja- ja puoluesihteerivaaleihin ei tehdä vaalivaliokunnan suosituksia.

Niemi tulkitsee, ettei ole järjestyssäännön vastaista, että kanta kerrotaan, vaan järjestyssäännössä sanotaan, että vaalivaliokunta ei tee esitystä. Hän näkee, että sinänsä kaikki eteni sääntöjen mukaisesti.

Pitkän vaalityön tehneet Vatanen ja Niemi poistuivat puoluekokoussalista yhdessä puheittensa jälkeen. Ilmassa oli pettymystä.

Tätä Niemi kommentoi sanoen, ettei poistumiseen liittynyt mitään sen isompaa symboliikkaa. Jos ei ole enää vaalissa ehdolla, on turha istua puoluekokouksen etupenkissä.

– Ihmisiä tässä ollaan kaikki. Totta kai pitää ehkä antaa myös vähän tilaa sille ymmärrykselle, että harmittaa, mutta huomenna on päivä uus ja demarit jatkaa porskuttamistaan.

PUOLUESIHTEERIKSI valittua Mikkel Näkkäläjärveä Niemi kehuu. Hän sanoo Näkkäläjärven olleen todella hyvä puoluesihteeriehdokkaiden kenttäkierroksella.

– Mikkel osaa kyllä puhua ja puhutella ihmisiä. Uskon, että sitä lämmintä ääntä, joka Mikkelillä on, tullaan kuulemaan jatkossa.

– Uskon, että SDP:n puoluesihteeri tulee näkymään ja kuulumaan myös hallituksen politiikan arvostelussa. Minä kyllä luotan siinä Mikkeliin sataprosenttisesti.