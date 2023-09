Matti Putkonen nosti tikun nokkaan ministeri Arto Satosen – näin kommentoi Riikka Purra

Viimeisessä Työmiehen tuumaustunnissa ennen Putkosen eläköitymistä tämä vetosi voimakkaasti työmarkkinaosapuoliin. Samalla hän nosti tapetille yhden ministerin, työministeri Arto Satosen (kok.) nimen.

– Neuvottelut ovat menossa pahasti kiville. Ay-liike syyttää työministeriä sanelusta ja haluttomuudesta aidosti neuvotella. Työnantajat vain seuraavat katseella ja kuvittelevat, että voivat oman edunvalvontansa ulkoistaa hallitukselle. Näin tästä ei tule mitään.

Putkosen mukaan kaikilta osapuolilta tarvitaan luovuutta ja juostavuutta.

– Työnantajien on tultava joustavalla sopimushakuisuudella mukaan. Ay-liikkeen on lopetettava hokemasta ”ei”, ”ei käy”. On aika tuoda muutosesitykset pöytään perusteluineen. Mikäli ay-liike jättäytyy pois neuvotteluista, on se pettämässä jäsenistönsä pahan kerran. Työministeri Arto Satosen on otettava enemmän osapuolten välillä luotsin roolia. Satosen on haettava aktiivisesti ja maltilla eri reittejä, joilla päästään yhteisesti satamaan. Joskus kannattaa ottaa yksi askel taaksepäin, jos sillä pääsee kaksi eteenpäin.