”Me olemme auttamassa kaikkia” – JHL on valmis tiiviimpään SAK-yhteistyöhön tällä neuvottelukierroksella

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on valmis antamaan apuaan kaikille SAK:laisille liitoille mahdollisissa työtaisteluissa.

SAK:n jäsenliitot ilmoittivat 12. joulukuuta ryhtyvänsä tiiviimpään yhteistyöhön meneillään olevalla neuvottelukierroksella. Syynä on se, etteivät neuvottelut näytä etenevän ennen kuin teknologiateollisuudessa saadaan sopu.

- Työnantajaliitot ovat luovuttaneet valtansa Teknologiateollisuuden työnantajille, sillä käytännössä muut työnantajaliitot ovat kieltäytyneet neuvottelemasta omista työehtosopimuksistaan, kunnes teknologiateollisuuden ratkaisu on syntynyt, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta perusteli tuolloin tiedotteessa.

SAK ja sen jäsenliitot ovat tarvittaessa valmiita ryhtymään myös järjestölliseen yhteistyöhön eli työtaistelutoimiin tulosten aikaansaamiseksi.

SAK:n tavoitteena on saada ratkaisu, joka vertautuu Saksan teollisuuden palkkaratkaisuun. Saksan keskeinen teollisuusliitto IG Metall sopi marraskuussa ratkaisun, jossa palkat nousevat ensi vuonna 5,2 prosenttia ja 3,3 prosenttia vuonna 2024. Lisäksi tulossa on 3 000 euron könttäkorvaus inflaation nakertamaa ostovoimaa paikkaamaan. Summa on verovapaa ja se maksetaan kahdessa erässä.