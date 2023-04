”Me teimme työmarkkinahistoriaa!” – yksinyrittävien av-kääntäjien vähimmäispalkkiot tessiin

Av-käännösyritysten työehtosopimuksen osapuolet ovat hyväksyneet saavutetun sopimusratkaisun. Työehtosopimus on historiallinen, sillä ensimmäistä kertaa Suomessa työehtosopimuksella on sovittu yksinyrittäjien vähimmäispalkkioista. DEMOKRAATTI Demokraatti

Av- eli audiovisuaalisia kääntäjiä ovat muun muassa televisio- ja elokuvakääntäjät, oopperoiden ja teatteritekstitysten kääntäjät, dubbauskääntäjät sekä tietokone- ja konsolipelien kääntäjät.

– Me teimme suomalaista työmarkkinahistoriaa! Ensimmäistä kertaa yksinyrittäjien vähimmäispalkkioista on sovittu työehtosopimuksella eurooppalaisten suuntaviivojen mukaisesti. Toivottavasti saamme mahdollisimman pian seuraajia muilla aloilla, Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen toteaa tiedotteessa.

Johtaja Helena Lamponen Akavan Erityisaloista huomauttaa, että vaikka ratkaisu syntyi nopeasti, järjestö on käynyt keskustelua aiheesta jo vuosia.

– Yritimme ratkoa asiaa työriidan sovittelussa jo vuonna 2019, mutta silloinen valtakunnansovittelija ei voinut asiaa sovitella ilman muutosta lainsäädäntöön.

Työnantajapuolta edustavan Saga Vera Oy:n toimitusjohtajan Janne Kauppilan mielestä kyse on av-kääntäjän työn arvostuksesta.

– Sopimus on av-kääntäjien kunnianpalautus, sillä nimenomaan yksinyrittäjien palkkiotaso on ollut ja on edelleen alallamme suuri epäkohta. Vaikka käännöksen osuus tuotantokustannuksista on pieni, käännöksillä on keskeinen rooli katsomiskokemuksessa. Meidän on alana jatkettava työtä sen puolesta, että tämä ymmärrettäisiin laajemmin, ja saavutettu sopimus on merkittävä avaus.

AV-KÄÄNNÖSALALLA työskentelee noin 400 av-kääntäjää, joista valtaosa on ei-työsuhteisia.

Palkat nousevat sopimuskauden aikana yhteensä kuusi prosenttia. 1.6.2023 vähimmäispalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 3,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella, minkä lisäksi kokoaikaisille työntekijöille maksetaan 520 euron suuruinen kertakorvaus. Kertakorvaus maksetaan osa-aikaisille työajan suhteessa.

Sopimuksen toisena vuonna palkat nousevat yleiskorotuksena kaksi prosenttia, minkä lisäksi työnantaa jakaa 0,5 prosenttia.

Sopimuksessa sovittiin ei-työsuhteisten av-kääntäjien vähimmäispalkkioista. Lisäksi ei-työsuhteisille kääntäjille maksetaan 30-50 prosentin lisäkorvaus, koska av-käännösalan yritys ei huolehdi ei-työsuhteisten kääntäjien eläkemaksuista eikä muista työnantajavelvoitteista.

Palkkiot on porrastettu, mutta sopijapuolten tavoitteena on seuraavalla neuvottelukierroksella päästä yhtenäiseen tes-tasoon kaikissa käännöstöissä.

SOPIMUKSEEN kirjattiin myös suositus perhevapaista. Sopimuksen allekirjoittaneet liitot suosittelevat, että molemmille vanhemmille annetaan 32 päivää palkallista vapaata ja synnyttävälle vanhemmalle lisäksi palkallinen 40 päivän raskausvapaa.

Kotimaisesta vieraaseen kieleen käännettäessä maksetaan lisäkorvaus. Myös saamen kieleen käännettäessä maksetaan lisäkorvaus, koska kääntäjä saattaa joutua jopa luomaan uutta termistöä.

Av-käännösyrityksiä koskevan työehtosopimuksen osapuolia ovat työntekijäpuolelta Suomen journalistiliitto ja Akavan Erityisalat sekä sen jäsenjärjestö Kieliasiantuntijat. Työnantajapuolelta sopijaosapuolia ovat Saga Vera Oy, Pre-Text Oy, Movision Ky ja Rosmer International osk.