Media: Biden kehottanut kongressia hyväksymään hävittäjäkaupat Turkin kanssa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kehotti keskiviikkona kongressia hyväksymään maan hävittäjäkaupat Turkin kanssa, kertovat New York Times ja Reuters viranomaislähteisiinsä nojaten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaupan arvo on noin 18 miljardia euroa ja Biden antoi kehotuksensa vain päivä sen jälkeen, kun Turkin parlamentti hyväksyi Ruotsin Nato-hakemuksen.

Bidenin kehotus lähetettiin aseiden siirrosta vastaavien valiokuntien korkea-arvoisille jäsenille. He voivat kuitenkin vielä vaatia presidentin hallinnolta lisätakeita koskien muun muassa Turkin ulkopolitiikkaa, ennen kuin he antavat suostumuksensa asekaupoille.

Valkoinen talo puolestaan lähetti kongressille oman kehotuksensa, jossa se kehotti jäseniä hyväksymään kaupat. Lainsäätäjät ovat aiemmin kertoneet, että ennen kauppojen hyväksymistä he odottavat vielä Ruotsin hakemuksen virallista hyväksyntää, joka vaatii muun muassa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin allekirjoituksen.

ERDOGAN oli viimeksi joulukuussa liittänyt Ruotsin sotilasliittohakemuksen hyväksynnän hävittäjäkauppoihin, joiden avulla Turkki saisi 40 F-16 -hävittäjää sekä vanhojen koneiden modernisointisarjoja. Presidentti tapasi Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin Istanbulissa aiemmin tammikuussa. Tapaamisessa Blinken yritti vakuutella Erdogania, että hävittäjäkaupat tulevat toteutumaan.

Kongressin edustajia on kuitenkin epäilyttänyt se, miten Turkki aikoo käyttää hävittäjiä sekä miten Ankaran ulkopoliittiset tavoitteet voivat olla ristiriidassa Washingtonin kanssa. Yhtenä suurena kiistakysymyksenä on ollut, että Turkin asevoimat on iskenyt jatkuvasti Syyriassa toimivia kurdijoukkoja vastaan. Kurdit olivat muun muassa Yhdysvaltojen liittolaisia äärijärjestö Isisiä vastaan käydyissä taisteluissa. Oman lisänsä tuovat Kreikan ja Turkin väliset jännitteet, joiden tiimoilta kongressin jäsenet haluavat nähdä liennytyksiä Erdoganilta.

Epäilykset ja kysymysmerkit, jotka liittyvät Erdoganin hallintoon ja sen ulkopolitiikkaan voivat tarkoittaa, etteivät valiokunnat hyväksy hävittäjäkauppoja niin nopeasti kuin mitä Biden haluaisi paimenkirjeellään saavuttaa. Jos tai kun asekaupat on hyväksytty valiokunnissa, voi kongressi tosin hyväksyä hävittäjien myynnin nopeastikin.

Uutista täydennetty klo 12.27.