Media haastoi Lindtmania puoluesihteerivalinnasta – näin hän vastasi

SDP:n tuore puheenjohtaja Antti Lindtman oli pian linjapuheensa jälkeen median tavattavana. Johannes Ijäs Demokraatti

Lindtmanilta kysyttiin muun muassa, kuka olisi mieluisin valinta eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.

– Tämä on eduskuntaryhmän jäsenten asia nyt pohtia, minkälaista puheenjohtajaa tarvitaan. Annetaan tilaa sille pohdinnalle ja palataan sitten asiaan, hän sanoi.

Lindtman arvioi, että hänen seuraajansa eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi valitaan ensi viikon aikana.

Media haastoi Lindtmania myös sillä, että SDP:n puoluesihteeriksi valittu Mikkel Näkkäläjärvi on tuomittu aikoinaan rikoksista, muun muassa eläinsuojelurikoksesta osallistuttuaan kissan tappamiseen. Lindtmanilta kysyttiin, onko sosialidemokraateilla puoluesihteerivalinnan hyväksyessään varaa moralisoida muita vanhoista teoista kuten perussuomalaisia rasistisista kirjoituksista.

Lindtman painotti, ettei ole kyse ainoastaan siitä, mitä on aiemmin tehnyt, vaan myös siitä, miten asioihin tänä päivänä suhtautuu.

– Mikkel on näitä teiniaikana tehtyjä asioita pyytänyt anteeksi, sovittanut, katunut ja sen jälkeen ollut valmis kohtamaan sen palautteen ja kaikki ne seuraukset, mitä siitä on tullut. Kun ihminen itse katuu, sovittaa ja pyytää anteeksi aiempia tekoja, tässä suhteessa Mikkelin kohdalla mielestäni tässä ei ole kysymystä. Toisekseen hän on erittäin vahvan mandaatin esimerkiksi eduskuntavaaleissa saanut Lapin vaalipiiristä, Lindtman vastasi.

Hän jatkoi siitä, mistä hänen mukaansa on kyse hallituksen rasismiongelmassa.

– Eihän siinä ole kyse ainoastaan siitä, mitä joskus on kirjoitettu tai sanottu. Kyse on siitäkin, mutta kyse on ennen kaikkea siitä, miten siihen suhtautuu tänä päivänä. Nyt olemme nähneet, että välillä on pahoiteltu ja välillä sitten taas kerrottu, ettei ole mitään pahoiteltavaa. Kyse on siitä, että maamme korkeimmat päättäjät, ministerit eivät ole tehneet selväksi niin, ettei siitä jää epäselvyyttäkään, ovatko ne aiemmat puheet hyväksyttäviä vai eivät.

Puoluesihteerin valinta nosti puoluekokouksessa pintaan myös pettymystä, kun Lindtman oli tehnyt tiettäväksi, ketkä kaksi ehdokasta, Hanna Kuntsi ja Näkkäläjärvi, sopivat hänen mielestään parhaiten tehtävään.

Lindtmanilta kysyttiin, jääkö hänen linjapuheessaan kuultu yhtenäisyyden korostaminen sanahelinäksi.

– Uskon, että meidän koko joukkue tiivistyy sen yhteisen tärkeän tehtävän eteen, joka meillä on, luoda toivoa suomalaisille tässä tilanteessa, jossa suomalaisia ihan perusarvoja haastetaan, Lindtman kommentoi.

– Meillä on mukana monenlaisia ihmisiä, mielipiteitä ja ajatuksia. Se on rikkaus. Rakennamme yhteistyöllä ja yhdessä, hän oli sanonut aiemmin linjapuheessaan.