Media: Valko-Venäjällä liikekannallepano – Lukashenka ei ole antanut virallista ilmoitusta

Venäjän liittolainen Valko-Venäjä on aloittanut pienimuotoisen liikekannallepanon, kertoo riippumaton valkovenäläismedia Nasha Niva. Asiasta kertoo myös Kyiv Independent Nasha Nivaa lainaten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nasha Nivan mukaan liikekannallepano on aloitettu jo olemassa olevien taisteluyksiköiden miehittämistä varten. Nasha Nivan useiden nimettömien lähteiden mukaan aluksi palvelukseen kutsutaan väkeä maaseudulta.

Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka ei ole vielä ilmoittanut julkisesti liikekannallepanosta, mutta Nasha Nivan mukaan Valko-Venäjä suunnittelee alkuun 2 000 miehen kutsumista palvelukseen.

Joukkojen lähettäminen sotaan Ukrainassa olisi Lukashenkalle ”poliittinen itsemurha”, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes STT:lle perjantaina. Siksi näin tuskin käy, hän sanoo.

- Valko-Venäjällä vallitsee konsensus siitä, ettei omien joukkojen tule suoraan osallistua sotaan. Se olisi Lukashenkalle nopein tie menettää valtansa ja kirvoittaisi maassa valtavat mielenosoitukset, Moshes sanoi.

MOSHESIN MIELESTÄ Lukashenka on täysin tietoinen tästä, eikä ottaisi riskiä etenkään nyt, kun Venäjän voitto ei näytä enää yhtä todennäköiseltä kuin sodan alussa.

Toiseksi, Valko-Venäjän armeija koostuu enimmäkseen varusmiehistä. Ammattimaisten sotilaiden lukumäärä on luultavasti vain noin 6 000-8 000 sotilasta, Moshes arvioi.

- Joten paitsi että (joukkojen lähettäminen sotaan) olisi poliittinen itsemurha, olisi se myös sotilaallisesti merkityksetöntä, hän uskoo.

Valko-Venäjä ei ole tähän asti osallistunut suoraan Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa. Valko-Venäjä kuitenkin hermostutti Ukrainan ilmoittamalla perustavansa Venäjän kanssa yhteiset ”alueelliset puolustusjoukot”, jotka sen mukaan ovat pelkästään puolustautumista varten. Valko-Venäjä väitti maanantaina Ukrainan valmistelevan hyökkäystä sen alueelle, minkä Ukrainan ulkoministeriö on kiistänyt.

Sen sijaan Lukashenka haluaa osoittaa Venäjän presidentille Vladimir Putinille olevansa hänelle hyödyllinen ja lojaali.

”Venäjä on luvannut Lukashenkalle noin 1,5 miljardia dollaria niin kutsuttuja tuontikorvauksia.”

- Olemme ymmärtäneet, että Lukashenka auttaa jo Venäjää toimittamalla aseita Valko-Venäjän varastoista Venäjän joukoille. Tämä varmasti jatkuu, Moshes sanoi.

- Joukkojen vahvistamisella olisi merkitystä jonkin verran siinä mielessä, että Ukraina joutuisi pitämään omia joukkojaan kiinni Valko-Venäjän rajalla eikä näin ollen voisi käyttää niitä vastahyökkäysoperaatioissaan Ukrainan etelä- ja itäosissa.

Moshesin mukaan Lukashenka saa Venäjän auttamisesta myös taloudellista hyötyä.

– Venäjä on luvannut Lukashenkalle noin 1,5 miljardia dollaria niin kutsuttuja tuontikorvauksia. Sillä ei ole väliä miksikä tätä rahaa kutsumme, mutta se tarkoittaa sitä, että Venäjä pitää Lukashenkaa ja hänen asemaansa hyödyllisenä, Moshes arvioi.

VALKO-VENÄJÄLLÄ suhtautuminen sotaan Ukrainassa ei ole täysin yhtenäinen, Moshes muistuttaa.

Hänestä maassa on ihmisiä, jotka seuraavat Venäjän näkökantoja, katsovat Venäjän televisiota ja ovat venäjämielisiä. Siitä huolimatta valtaosa Valko-Venäjällä ajattelee lähes yksimielisesti, että Valko-Venäjän ei tule itse osallistua sotaan suoraan ja valtaosa on myös sitä mieltä, ettei edes Valko-Venäjän maaperää tulisi käyttää sodassa.

- Ihmiset voivat kyllä ymmärtää Venäjän näkökannan mutta he eivät halua olla suoraan mukana sodassa. Lukashenka tietää kyllä tämän, Moshes sanoo.

– On myös tärkeä panna merkille, että kaikesta huolimatta Valko-Venäjä ei ole virallisesti ja laillisesti tunnustanut Venäjän äskettäin valtaamia alueita tai Venäjän valtaa Krimin niemimaalla. Lukashenka on kyllä sanonut näin ääneen, mutta virallista ja laillista tunnustamista ei ole tehty. Tämä on tärkeä ottaa huomioon, koska se olisi niin paljon vähäpätöisempi askel kuin mobilisoida omat joukot (sotaan Ukrainassa).