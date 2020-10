Mediatieto: poliisi ampui veistä heiluttaneen Avignonissa, puukkoisku myös Ranskan konsulaatissa Jeddassa

Ranskassa poliisi on ampunut veistä heiluttaneen miehen Avignonin kaupungissa, Europe 1 -radioasema kertoo.

Alustavien tietojen mukaan mies oli huutanut ”allahu akbar” ja uhannut poliiseja.

Hyökkääjä kuoli ampumisessa saamiinsa vammoihin. Välikohtaus sattui vain muutama tunti Nizzassa tehdyn puukkohyökkäyksen jälkeen.

Uutistoimisto AFP puolestaan kertoo, että Saudi-Arabian kansalainen on haavoittanut Ranskan konsulaatin vartijaa puukkoiskussa Jeddassa.

Vartija haavoittui iskussa. Hän on sairaalassa, mutta hänen tilansa on vakaa. Epäilty puukottaja on mediatietojen mukaan otettu kiinni.