”Mehän kaikki olemme julkisen puolen työnantajia” – Lindén vetoaa sovun puolesta

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) sanoo tukevansa julkisten alojen palkkojen korottamista kohtuullisesti yli ”yleisen tason”. DEMOKRAATTI Demokraatti

Työmarkkinat ovat olleet rauhattomat tänä keväänä ja julkisella alalla ollaan keskellä työtaistelua.

– Oma roolini, johon kuuluu ministerin vastuulla ihmisten hengen ja terveyden turvaaminen kaikissa olosuhteissa, myös työtaistelun aikana, on ollut vaativa, Lindén huomautti puhuessaan vapunpäivänä Raumalla ja Porissa.

Hän sanoi tukevansa julkisten alojen, erityisesti naisvaltaisen hoitoalan, palkkojen korottamista kohtuullisesti yli niin sanotun yleisen tason pitkäkestoisella palkkaohjelmalla.

– Julkisen terveydenhuollon ja vanhustenhuollon turvaaminen osaavalla työvoimalla vaatii tätä. Tällä hetkellä on suuri työvoimapula. Sen korjaaminen vaatii lukuisia muitakin toimenpiteitä kuin palkkatason nostoa: ratkaisuja koulutuksessa, työolosuhteissa, työnjaossa, johtamisessa, työkulttuurissa, ict-järjestelmissä…

Lindénin mukaan tällainen laaja-alainen hanke on sosiaali- ja terveysministeriön johdolla meneillään, mutta juuri nyt – työmarkkinatilanteen takia – se on seisahtunut.

– Toivomme hoitoalalle ja koko julkiselle palvelusektorille neuvotteluratkaisua. Vetoan sekä työnantajaan eli KT:hen ja liittoihin, että sellainen sopu löytyisi, joka turvaa palveluiden kehittymisen ja työssä jaksamisen ja on samalla veronmaksajille kohtuullinen, mehän kaikki nimittäin olemme julkisen puolen työnantajia.

”Koronapandemia ei ole vieläkään ohi.”

Lindén arvioi Marinin hallituksen toimineen koko kautensa ajan olosuhteissa, joita voidaan luonnehtia kansainväliseksi kriisiksi. Kaksi kuukautta hallituksen nimittämisen jälkeen Suomi joutui koronapandemian kouriin.

Hän varoittaa, että koronapandemia ei ole vieläkään ohi, kun sairaaloissa hoidetaan yhä satoja koronapotilaita.

Lindén kertoi olleensa itse keskeisesti mukana niissä toimenpiteissä, joita valtiovalta pandemian aikana teki.

– Alkaen siitä hetkestä, kun 5. helmikuuta 2020 totesin pääministerille eduskuntaryhmämme kokouksessa, että nyt on tosi kyseessä. Runsaan kuukauden kuluttua siitä oli Suomeen julistettu poikkeustila ja valmiuslaki oli otettu käyttöön. Suurimman vastuun koronatoimista joutui kantamaan ministerimme Krista Kiuru, jota haluan julkisesti kiittää. Aina ei sitä kiitosta julkisuudessa siunaantunut. Itse olen tukenut häntä kaiken aikaa ja nyt sijaistan häntä valtioneuvostossa.

Lindénin mukaan kohti valoa kuitenkin mennään, ja hän toivoisi, että myös alle 80-vuotiaat ikäihmiset voisivat saada neljännen rokotteen.

– Niitä on maassamme miljoonia, mutta asiantuntijoille tuntuu olevan yllättävän vaikeaa tehdä tässä ratkaisua, jota itse ja tuhannet ihmiset toivomme.

Hän linjasi puolueen ja omaa tavoitettaan ministerinä.

– Se on nopeasti ja tehokkaasti siirtää terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden painopiste peruspalveluihin: lääkäriin pitää päästä nopeasti, tutkimuksia ja hoitoa ja palveluja pitää antaa heti eikä vasta kärsimysten ja vaikeuksien räjähtäessä käsiin. Siksi toteutamme hoitotakuun. Hyödynnämme siinä myös yksityistä terveydenhuoltoa, sillä tavalla, että ostamme ihmisille palveluita, joista he itse eivät maksa enempää kuin julkisista palveluista, mutta pääpaino on luonnollisesti julkisten palveluiden kehittämisessä.