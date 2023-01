”Meidän asiantuntijoita on trollattu, maalitettu ja jopa uhattu” – THL:n kova päätös kuohuttaa, Mika Salminen mainitsee Elon Muskin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vetäytyy toistaiseksi pikaviestipalvelu Twitteristä. Syynä palvelun käytön lopettamiselle on Twitter-viestien yleinen asiattomuus sekä väärän tiedon leviäminen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Emme tällä hetkellä koe, että siitä olisi juurikaan hyötyä viranomaisviestinnän kanavana, sanoi THL:n viestintäjohtaja Marjo Loisa STT:lle sunnuntaina.

Loisan mukaan THL:n Twitter-tiliä on käytetty paljon disinformaation levittämisen alustana esimerkiksi tviittien alla käytävissä kommenttiketjuissa. Disinformaatiolla tarkoitetaan tarkoituksellisen harhaanjohtavaa tai väärää tietoa.

Loisa sanoo, että väärän tiedon levittäminen ja asiattomat viestit ovat menneet ajan mittaan vain huonompaan suuntaan.

- Meillä menee someresursseista oikeastaan pääosa ajasta sen materiaalin käsittelemiseen. Näillä muilla somekanavilla on kuitenkin vielä hyvin rakentavaa ja hedelmällistä keskustelua, niin satsaamme sitten mieluummin niihin.

THL:N johtaja Mika Salminen kommentoi päätöstä omalla Twitter-tilillään maanantaina vastatessaan erään käyttäjän kysymykseen. Hänen mukaansa THL poikkeaa puhtaista turvallisuusorganisaatioista, eikä hän usko, että päätös estää THL:n asiantuntijoita osallistumasta keskusteluihin.

– Jos 90 % ”keskustelusta” kanavallamme on disinfoa, jotain alustassa on rikki. Silloin hyödyt jäävät vähäisiksi ja me päätimme vaihtaa toisille alustoille, joilla on edes yritystä karsia trolleja.

Salminen näkee, että taustalla on Elon Muskin tulo Twitterin johtoon.

– Muskin haltuunoton jälkeen suuntaus oli vielä selvempi, ikävä kyllä. Meidän asiantuntijoita on trollattu, maalitettu ja jopa uhattu – ei sellaista viitsi ikuisesti sietää jos asiallinen keskustelu kokonaan hukkuu sen joukkoon.

THL:N organisaatiotilin käyttö on toistaiseksi lopetettu, mutta THL viestii Twitterissä kuitenkin erilaisten hankkeiden ja THL:n työntekijöiden omien tilien kautta.

Organisaationa THL keskittyy nyt muihin sosiaalisen median kanaviin, kuten Linkediniin, Facebookin ja Instagramiin.

- Pandemia-aikaan meille on tullut paljon lisää seuraajia kaikille meidän sosiaalisen median kanavillemme. Positiivinen kehitys seuraajamäärissä on edelleen jatkunut. Ne, mitkä siellä eniten nousevat ja mihin myös panostetaan, ovat Instagram ja Linkedin, Loisa sanoi sunnuntaina.

THL:n organisaatiotililtä on tviitattu viimeksi ennen joulua. THL:llä on Twitterissä lähes satatuhatta seuraajaa.