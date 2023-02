”Meidän on ollut pakko tehdä parhaamme sillä, mitä meillä on” – Savola painottaa kotimaisen puolustusteollisuuden merkitystä

Puolustusministeri Mikko Savolan (kesk.) mukaan kotimaisella puolustusteollisuudella on tärkeä rooli Suomen sotilaallisen huoltovarmuuden ja toimintakyvyn varmistamisessa. Savolan mukaan teollisuus on oleellinen tekijä niin tärkeiden asejärjestelmien ylläpidossa kuin myös uusien kyvykkyyksien kehittämisessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Strateginen kulttuurimme on muovannut meidän teollisuuttamme ja innovaatioitamme. Meidän on ollut pakko tehdä parhaamme sillä, mitä meillä on, Savola sanoi keskiviikkona Helsingissä.

Puolustus- ja ilmailuteollisuuden yhdistyksen (PIA/AFDA) konferenssissa puhuneen Savolan mukaan Suomessa on myös tunnistettu se tosiasia, että vaikka puolustusta kehitetään kansallisista lähtökohdista, niin kaikkea ei voida tehdä yksin.

Ministerin mukaan lähes kaikki länsimaat ovat nostaneet samaan aikaan puolustusbudjettejaan ja kilpailevat samoista puolustusteollisuuden rajallisista tuotantoresursseista.

- Monissa tapauksissa kysyntä ylittää tarjonnan, Savola sanoi.

Samassa tilaisuudessa puhunut Naton apulaispääsihteeri Wendy Gilmour muistutti liittokunnan jäsenmaiden lopulta vastaavan sotilaallisten kyvykkyyksien tuottamisesta. Nato taas huolehtii muun muassa komento- ja viestintäjärjestelmien yhteensopivuudesta ja standardeista.

Gilmourin mukaan Natossa odotetaan innokkaasti Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä ja uusien jäsenmaiden liittokunnalle tarjoamia puolustusteollisia kyvykkyyksiä.

Kanadalainen Gilmour johtaa Natossa puolustusinvestointiosastoa.

UKRAINAN sota on ollut Gilmourin mukaan melkoinen järkytys ase- ja varustelusektorilla työskenteleville. Paitsi että käytössä on modernia teknologiaa, on sota edelleen myös pitkäkestoinen ja kuluttaa valtavan määrät ammuksia sekä kalustoa. Gilmourin mukaan Ukrainan sotatantereet eivät monessa suhteessa eroa kuvista, joita on otettu ensimmäisen maailmansodan länsirintamalta.

Glimour muistutti puolustusteollisuuskonferenssin kuulijoita Naton sotilaskomitean puheenjohtajan, amiraali Rob Bauerin tuoreesta arviosta:

- (Ukrainan) sota on osoittanut meille, että meidän täytyy kyetä taistelemaan tänään sekä huomisen että eilisen taisteluita, Bauer sanoi.

Gilmourin mukaan kylmän sodan jälkeisinä vuosina puolustusteollisuutta ajettiin monissa länsimaissa alas ja se siirtyi yksityisiin käsiin osittain, ellei kokonaan.

- Tämä ei toimi oloissa, joissa meidän on valmistauduttava tavanomaisin asein käytävään korkean intensiteetin konfliktiin, Gilmour totesi.

Hänen mukaansa länsimaiden täytyykin nyt tarkkailla omaa puolustusteollisuuttaan uudestaan tavalla, jota ei ole tarvinnut tehdä vuosikymmeniin.

Kaksipäiväiseen SecD-Day 2023 -konferenssiin ja sen ohessa pidettävään näyttelyyn osallistuu 34 yritystä. Suomalaisjärjestäjien mukaan kiinnostus yllätti odotukset ja tulijoita olisi ollut lopulta paljon enemmän kuin mukaan mahtui.

Tilaisuudessa suomalaisyritykset esittelivät muun muassa valvontaan ja myös räjähdeiskuihin kykeneviä droneja sekä nykyaikaisia merimiinoja herätemekanismeineen.

Niilo Simojoki / STT