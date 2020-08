”Meidän on oltava valppaina joka päivä” – Australian Victorian osavaltiossa koronatartunnat kääntyivät laskuun

Australiassa Victorian osavaltion viranomaiset kertoivat torstaina koronavirustartuntojen kääntyneen laskuun. Viranomaiset kuitenkin varoittivat viruksen leviävän edelleen Victorian suurimman kaupungin Melbournen ulkopuolella olevilla alueilla.

Victoriassa raportoitiin torstaina uusia tartuntoja 278 ja kahdeksan virukseen liittyvää kuolemaa, kun alkuviikon aikana uusia tartuntoja kirjattiin vielä yli 300 päivässä.

Vaikka Victoriassa on nyt merkkejä rajoitustoimien tehoamisesta viruksen leviämisen tukahduttamisessa, osavaltion pääministeri Daniel Andrews muistutti, ettei vielä ole syytä hengähtää helpotuksesta.

– Meidän on oltava valppaina joka päivä, Andrews sanoi.

Victorian naapuriosavaltiossa Uudessa Etelä-Walesissa uusia tartuntoja oli 12 ja yksi virukseen liittyvä kuolema.

Yhteensä Australiassa on varmistettu 22 358 tartuntaa ja 361 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. 25 miljoonan asukkaan Australiassa miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen on kuollut 14 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 60.

Uuden-Seelannin tartunnat kasvussa

Australian läheinen naapuri Uusi-Seelanti oli 102 päivää ilman koronavirustartuntoja, kunnes tiistaina maa kertoi neljästä uudesta tartunnasta. Kaikki tartunnat olivat silloin samasta perheestä maan suurimmasta kaupungista Aucklandista. Nyt maan johtava terveysviranomainen Ashley Bloomfield kertoi uusia tartuntoja olevan 13 ja niin sanotun toisen aallon tartuntalukujen olevan yhteensä 17. Yksi tartunnan saaneista on lukio-opiskelija, joka opiskelee yhdessä maan suurimmista oppilaitoksista, 3 000 oppilaan lukiossa Aucklandissa.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern sanoi tv-puheessaan, että tartuntojen kasvu oli odotettavissa.

– Kuten opimme aiemmin, havaittu tautikeskittymä kasvaa ensin ennen kuin tartunnat lähtevät laskuun, Ardern sanoi.

Pääministeri sanoi olevansa helpottunut siitä, että kaikki uudet tartunnat on havaittu rajatussa ryhmässä, joka on Aucklandissa.

– Tilanne on vakava, ja sitä käsitellään kiireellisesti mutta hätäilemättä, Ardern jatkoi.

Uudessa-Seelannissa koronavirustartuntoja on vahvistettu yhteensä 1 589 ja siihen liittyviä kuolemia 22. Viiden miljoonan asukkaan maassa miljoonaa asukasta kohti on kuollut neljä ihmistä.