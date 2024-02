“Meidän pitää lähettää selkeä viesti Moskovaan” – Ruotsilta lupaus tukea Suomea

Ruotsin maahanmuuttoministeri Maria Malmer Stenergard korostaa Ruotsin tukea Suomelle itärajan välineellistetyn maahanmuuton tilanteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän vieraili tiistaina Suomen itärajalla yhdessä sisäministeri Mari Rantasen (ps.) kanssa. Vierailun yhteydessä he saivat katsauksen välineellistetystä maahantulosta.

- Euroopan unionin pitää seisoa yhtenäisenä, ja meidän pitää lähettää selkeä viesti Moskovaan siitä, että sen yritys horjuttaa Suomea ja Euroopan unionia ei onnistu, Stenegard sanoi vierailun yhteydessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Hän lisäsi, että Ruotsin viranomaiset tekevät läheistä yhteistyötä suomalaisten kanssa ja ovat valmiita myös tukemaan Suomea nopeasti, jos tarve tulee.

Sisäministeri Rantanen sanoi, että saatujen tietojen mukaan Venäjän puolella on tuhansia ihmisiä odottamassa rajalle pääsyä. Suomen itärajan rajanylityspaikat ovat edelleen suljettuna. Sulun on ilmoitettu jatkuvan 14:nteen huhtikuuta asti.

- Tilanne on uhka kansalliselle turvallisuudelle, ja siksi olemme toimineet niin vahvasti tässä tilanteessa.

MINISTEREIDEN asialistalla oli vierailun aikana myös EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus sekä muut maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, kuten paluut ja palautukset sekä yhteistyö kolmansien maiden kanssa.

Malmer Stenegard sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei Ruotsi ole tällä hetkellä kiinnostunut turvapaikkaprosessin siirtämisestä kolmansiin maihin.

Hänen mukaansa nyt on tärkeää saattaa voimaan EU:n tuore maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus ja arvioida sen vaikutuksia.

Stenegardin mukaan Ruotsi on kuitenkin valmis keskustelemaan uusista innovatiivisista ratkaisuista, ja esimerkiksi EU:n ulkopuolisista palautuskeskuksista on jo keskusteltu useiden EU-maiden kanssa.

- On tärkeää, että tällaisia keinoja arvioidaan yhdessä EU-kontekstissa. Ja ajattelen myös sen olevan tärkeää, että ne noudattavat kansainvälisiä lakeja ja että niistä on keskusteltu myös esimerkiksi YK:n pakolaisjärjestön kanssa.

Rantanen sanoi, että vaikka maiden välillä on näkemyseroja esimerkiksi turvapaikkaprosessin siirtämisessä kolmansiin maihin, on yhteistä kuitenkin enemmän kuin eroja.

- Kyllä minun nähdäkseni iso linja on aika yhteinen kuitenkin.

RANTASELTA kysyttiin tiedotustilaisuudessa myös valmisteilla olevasta poikkeuslaista, jolla on tarkoitus puuttua välineellistettyyn maahantuloon. Sisäministeriö kertoi maanantaina, että lakihanke on valmisteilla ja että esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle jo maaliskuussa.

Rantanen ei halunnut vielä avata sitä, minkälaisia keinoja lakiin voitaisiin kirjata. Hänen mukaansa lakia valmisteltaessa joudutaan käyttämään intressipunnintaa erilaisista perusoikeuksista.

- Mutta yhtä kaikki, kaiken takana on se, että kyetään huolehtimaan Suomen kansallisesta turvallisuudesta, itsemääräämisoikeudesta, kaikissa tilanteissa.

- Mikäli tilanne vaikeutuu, Suomella on voitava olla mahdollisuus vastata ja torjua myös tämäntyyppisiä uhkia.

Terhi Riolo Uusivaara / STT