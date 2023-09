”Meille sosialidemokraateille ihmisarvo on jakamaton” – rasismi esillä myös Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa

Yhteiskunnan rakenteissa piilevä rasismi ja syrjintä on jaettu ongelma kaikissa Pohjoismaissa. Teema on puhuttanut Pohjoismaiden neuvoston syyskokouksessa Kööpenhaminassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asia on noussut esille myös PN:n sosialidemokraattien ryhmäkokouksessa.

– Meille sosialidemokraateille ihmisarvo on jakamaton, jokainen on yhtä arvokas ja heille tulee turvata lähtökohdista riippumatta samat mahdollisuudet, Pohjoismaiden neuvoston Suomen sd-ryhmän edustajat Kim Berg, Jani Kokko, Anna-Kristiina Mikkonen ja Pinja Perholehto toteavat tiedotteessa.

He huomauttavat, että Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelmassa ei mainita sanaa rasismi kertaakaan, syrjinnän vastaisissa toimenpiteissäkin on huomioitu vain työelämässä tapahtuva ikä- ja raskaussyrjintä.

– Tämä siitäkin huolimatta, että Helsingin yliopiston laaja tutkimus todistaa, että pelkkä ulkomaalaiselta vaikuttava nimi vaikuttaa merkittävästi työllistymismahdollisuuksiin – sujuvasta kielitaidosta ja pätevyydestä huolimatta.

KANSANEDUSTAJIEN mukaan moni asia yhdistää Pohjoismaita, kuten vankka hyvinvointivaltio ja toimet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

– Valitettavasti meitä yhdistää myös yhteinen haaste: alati kasvava rasismin ja syrjinnän määrä. Oikeistokonservatiiviset puolueet ja populistiset voimat ovat käyttäneet muukalaisvihaa liikkeidensä myötätuulena syyttäen milloin korkeasta työttömyysasteesta tai matalasta palkkatasosta maahanmuuttoa.

He korostavat, että maahanmuutto ja moninainen väestö eivät kuitenkaan aiheuta näitä ongelmia, vaan se miten yhteiskunta on rakennettu.

– Arkisessa puheessamme esiintyy työperäisen maahanmuuton glorifiointia, pidämme huippuosaajia valtavassa arvossa, ja siten luomme jakoa suorittavaa työtä tekevien ja korkeakoulutettujen välille.

SUOMI ei pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa vaan osaajia tarvitaan kaikille yhteiskunnan aloille, nelikko painottaa.

– Eduskunnan istuntokausi alkaa tällä viikolla synkissä merkeissä, mutta me emme aio lannistua. Huomenna eduskunta käsittelee hallituksen selontekoa, jonka yhteydessä me sosialidemokraatit aiomme käyttää puheenvuoroja, joissa jokaisen ihmisen arvo tunnistetaan. Valitettavasti on ennakoitavissa, että kaikki kollegamme eivät näin tule tekemään.

Nelikko arvioi, että Orpon hallitus ei ole osoittanut, että se ottaa rasismin ja syrjinnän vakavasti.

– Eivätkä kaikki hallituksen ministerit suostu edes myöntämään että rasismi Suomessa on ongelma. Me otamme rasismin vakavasti, tunnistamme sen ongelmana ja sitoudumme tekemään töitä sen vastaan taistelemiseksi niin Suomessa kuin muualla Pohjolassa.