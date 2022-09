”Meistä jokainen ymmärtää laadukkaan kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen” – näin Razmyar kommentoi Helsingissä kuohuttanutta esitystä

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar kommentoi tviittiketjussaan Helsingin Sanomien eilistä uutista kaupungin ensi vuoden budjetista. Uutisessa kerrottiin Helsingin suunnittelevan 17 miljoonan euron säästöjä kouluihin ja päiväkoteihin. Tviiteissään Razmyar muun muassa avaa tarkemmin tapaa, jolla budjetti Helsingissä tehdään.

”Budjetti on kaupunkipäättäjän tärkein vaikuttamisen keino, sillä raha on se, jolla palvelut toteutetaan. Budjetit ovat aina poliittisten puolueiden neuvotteluiden kautta syntyneitä kompromisseja, ja ne kompromissit ovatkin kaikista vaikeimpia politiikan vääntöjä”, Razmyar kuvailee.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee Helsingin ensi vuoden budjettia kokouksessaan tänään.

”Tänään käsittelyssä oleva budjettiehdotus on ensimmäinen versio, jonka on valmistellut virkakunta. Lautakunnan käsittely on ensimmäinen vaihe, jossa poliitikot pääsevät ääneen ja voivat kertoa prioriteettinsa.”